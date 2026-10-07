富泰邨女童孭爛書包苦拎兩袋啤酒惹議　父鬧廢人　學校：即時跟進

Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」昨日（6日）流傳一段影片，長近4分鐘，顯示邨內行人通道有一名身穿校服的女童，破爛書包已有兩罐啤酒，雙手各持一大袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走，一名相信是父親的男子一度冷眼旁觀，幼弟和同穿校服的胞妹愛莫能助，事件引來多名途人關注和拍片。



影片引來各界關注，涉事學校今日（7日）凌晨表示，關注到有社交媒體平台轉發該校學生的相關影片，學校一向將學童的身心安全與福祉放在首位。獲悉事件後，社工及老師已即時介入，為相關學生及家庭提供全方位的跟進、輔導與支援，呼籲各界停止轉發或傳播相關影片及資訊，切勿騷擾涉事家庭。



一名身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

影片開首只見女童沿行人通道行走，雙手共持兩大袋啤酒，破爛書包亦有兩罐啤酒，表現吃力，其間書包甚至跌出一罐啤酒，許多途人見狀大感奇怪，一邊拍片，一邊跟隨對方，男途人詢問「點解剩係得你拎？」女途人更彎腰為女童拾起啤酒，「我幫你啦，書包都甩啦」、「等姨姨幫你」，但女童一直強調「爸爸唔畀」、「爸爸會鬧」，甚至提及「成日幫手拎啤酒」，其間有兩名男途人商量，認為需要報警。

女童行出通道後，一度將兩袋啤酒放在地下稍作休息，之後立即起身再走，前方有一名成年男子左手拖住另一名年紀更小的便衣男童，右手持有一袋啤酒，同場亦有另一名身穿校服的女童，年齡目測同樣比手持啤酒的女童小，女童再次將啤酒放在地下歇息。

書包甚至跌出一罐啤酒。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

女途人質疑「啲啤酒佢飲㗎咩？啲啤酒係你飲下話」，女童回答「我媽咪飲」，女途人繼續質疑為何無人幫手，「咁樣係咪虐兒？」相信是胞妹回應「媽咪落嚟攞？媽咪有長期病」，女童再次將啤酒放在地下休息。父親一度望住女童，然後指示幼女拖住幼子，一邊衝去搶走一袋啤酒，一邊懷疑狠罵「廢人」，繼而拔足狂走，幼女和幼子尾隨，剩下長女一人獨自提起啤酒繼續行走。

眾人開始詢問女童有否捱打，「唔使驚，可以講出嚟」，父親大叫「你唔好再亂咁講嘢，我邊有話過你之前」，女童搖頭聲稱沒有被父母虐打，卻指「乜嘢都係我自己做晒」，包括和胞妹做家務，同時透露自己住在富泰邨其中一幢公屋，眾人最後目送一家四口離開。

前方有一名成年男子左手拖住另一名年紀更小的男童，右手持有一袋啤酒，同場亦有另一名身穿校服的女童，但年齡目測比手持啤酒的女童更小，女童再次將啤酒放在地下歇息。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

帖主事後表示，有區議員和相關部門處理事件，「請大家放心，小妹妹是安全的，亦有老師同社工上門跟進，希望可以幫到佢一家人」；亦有網民拍攝到警員和區議員到場跟進事件。《香港01》正向社署和教育局等了解事件。

涉事學校今日（7日）凌晨在Facebook專頁表示，關注到有社交媒體平台轉發本校學生的相關影片，學校一向將學童的身心安全與福祉放在首位。獲悉事件後，社工及老師已即時介入，為相關學生及家庭提供全方位的跟進、輔導與支援。

女途人質疑「啲啤酒佢飲㗎咩？啲啤酒係你飲下話」，女童回答「我媽咪飲」，女途人繼續質疑為何無人幫手，「咁樣係咪虐兒？」，相信是胞妹回應「媽咪有長期病」，女童再次將啤酒放在地下休息。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

校方強調，深愛每一位孩子，絕不容許任何損害兒童權益及身心健康的行為發生。對於今次事件，校方正積極了解當中。為了保護孩子的私隱與心理健康，校方深切呼籲各界停止轉發或傳播相關影片及資訊，切勿騷擾、追訪或跟蹤受影響的學童及家庭，避免給孩子帶來二次傷害及恐懼。

男子一度望住女童，然後指示幼女拖住幼子，自己衝去搶走一袋啤酒，繼而拔足狂走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

校方希望外界給予充裕空間妥善處理後續事宜，一定會快速並持續關注、跟進，為有關家庭提供最適切的支援，請相信校方秉持守護孩子的決心，堅定不移地為學生築起最安全、最温暖的成長屏障，感謝各方關注與配合。

屯門區議員陳文偉表示，已初步了解事件，並和社署跟進。

眾人開始詢問女童有否捱打，「唔使驚，可以講出嚟」，女童搖頭聲稱沒有被父母虐打，「乜嘢都係我自己做晒」，包括和胞妹做家務，同時透露自己住在富泰邨其中一幢公屋。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

眾人目送一家四口離開。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）