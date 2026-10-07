富泰邨女童拎啤酒｜校長詳述家訪情況　女童今請假　將再上門探訪

Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」昨日（6日）流傳一段影片，顯示一名穿校服的女童孭着破爛書包，手持兩大袋啤酒，彎腰拖行非常吃力；同行疑是父親的男子冷眼旁觀，年幼的弟妹亦愛莫能助。事件引起各界關注，紛紛擔心女童的身心健康。涉事學校於今日（7日）凌晨在社交媒體發文指校方已介入跟進事件。《香港01》今早再到學校了解，校長稱女童就讀四年班，其妹妹就讀三年級，兩姊妹插班入讀約一年，今早女童致電學校請假，從其聲音判斷，未覺有異樣。



校方又稱，昨日事件曝光後，已隨即上門家訪，但女童的父親沒有開門，只是隔着鐵閘回答，因此校方由昨日至今未見過女童一面，今日會再安排上門家訪。



一名身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

涉事女童在屯門區一間小學讀四年級，胞妹同校，讀三年級。姓葉的女校長向《香港01》稱，昨晚8時許在網上見到事件，副校長隨即聯同訓導主任、社工及老師家訪。當時警方已經在單位內，教職員未能進入。至晚上11時警員離開，女童的爸爸表示很累，不想開門接受家訪；但一直有講電話，4名教職員至凌晨1時左右才離開。因此昨日晚上，未見到兩姊妹。

葉校長續稱，兩姐妹也是插班生，入讀一年左右，她們的弟弟在區內讀幼稚園。葉校長感覺這個家庭正常，亦不像有酗酒問題：「經常一家五口返學，見到面會打招呼。」而且父母亦會在學校做義工，與老師傾計，沒有不尋常。

至於涉事女童成績一般，但性格開朗，會舉手發問，有參加學校舞蹈組，曾經攞獎。依校方觀察，平日不見兩姐妹有受傷，沒有家暴情況，亦不曾透露被打。校長表示，不察覺女童的書包破舊：「如果見到會支援，無拉好的話，會幫佢拉返好。」平日所見其裝備正常，沒有特別差。

校長指，今早是涉事女童來電學校請假，兩姐妹也請假，聲音沒有異樣，未知明天或之後是否會再請假。校方今日會再前往家訪；另外心理輔導組亦到學校了解，並為有須要同學支援。

校方回覆查詢指，校方已盡速作出跟進，並主動上門家訪。其後，聯同議員，交警方進一步瞭解。及後，社工將繼續跟進學生情況。

書包甚至跌出一罐啤酒。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

影片昨日（6日）在網上流傳，開首只見女童沿行人通道行走，雙手共持兩大袋啤酒，破爛書包亦有兩罐啤酒，表現吃力，其間書包甚至跌出一罐啤酒，許多途人見狀大感奇怪，一邊拍片，一邊跟隨對方，男途人詢問「點解剩係得你拎？」女途人更彎腰為女童拾起啤酒，「我幫你啦，書包都甩啦」、「等姨姨幫你」，但女童一直強調「爸爸唔畀」、「爸爸會鬧」，甚至提及「成日幫手拎啤酒」，其間有兩名男途人商量，認為需要報警。

女童行出通道後，一度將兩袋啤酒放在地下稍作休息，之後立即起身再走，前方有一名成年男子左手拖住另一名年紀更小的便服男童，右手持有一袋啤酒，同場亦有另一名身穿校服的女童，年齡目測同樣比手持啤酒的女童小，女童再次將啤酒放在地下歇息。

女途人質疑「啲啤酒佢飲㗎咩？啲啤酒係你飲下話」，女童回答「我媽咪飲」，女途人繼續質疑為何無人幫手，「咁樣係咪虐兒？」相信是胞妹回應「媽咪落嚟攞？媽咪有長期病」，女童再次將啤酒放在地下休息。父親一度望住女童，然後指示幼女拖住幼子，一邊衝去搶走一袋啤酒，一邊懷疑狠罵「廢人」，繼而拔足狂走，幼女和幼子尾隨，剩下長女一人獨自提起啤酒繼續行走。

眾人開始詢問女童有否捱打，「唔使驚，可以講出嚟」，父親大叫「你唔好再亂咁講嘢，我邊有話過你之前」，女童搖頭聲稱沒有被父母虐打，卻指「乜嘢都係我自己做晒」，包括和胞妹做家務，同時透露自己住在富泰邨其中一幢公屋，眾人最後目送一家四口離開。

前方有一名成年男子左手拖住另一名年紀更小的男童，右手持有一袋啤酒，同場亦有另一名身穿校服的女童，但年齡目測比手持啤酒的女童更小，女童再次將啤酒放在地下歇息。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

帖主事後表示，有區議員和相關部門處理事件，「請大家放心，小妹妹是安全的，亦有老師同社工上門跟進，希望可以幫到佢一家人」；亦有網民拍攝到警員和區議員到場跟進事件。《香港01》正向社署和教育局等了解事件。

涉事學校今日（7日）凌晨在Facebook專頁表示，關注到有社交媒體平台轉發本校學生的相關影片，學校一向將學童的身心安全與福祉放在首位。獲悉事件後，社工及老師已即時介入，為相關學生及家庭提供全方位的跟進、輔導與支援。

女途人質疑「啲啤酒佢飲㗎咩？啲啤酒係你飲下話」，女童回答「我媽咪飲」，女途人繼續質疑為何無人幫手，「咁樣係咪虐兒？」，相信是胞妹回應「媽咪有長期病」，女童再次將啤酒放在地下休息。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

校方強調，深愛每一位孩子，絕不容許任何損害兒童權益及身心健康的行為發生。對於今次事件，校方正積極了解當中。為了保護孩子的私隱與心理健康，校方深切呼籲各界停止轉發或傳播相關影片及資訊，切勿騷擾、追訪或跟蹤受影響的學童及家庭，避免給孩子帶來二次傷害及恐懼。

男子一度望住女童，然後指示幼女拖住幼子，自己衝去搶走一袋啤酒，繼而拔足狂走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

校方希望外界給予充裕空間妥善處理後續事宜，一定會快速並持續關注、跟進，為有關家庭提供最適切的支援，請相信校方秉持守護孩子的決心，堅定不移地為學生築起最安全、最温暖的成長屏障，感謝各方關注與配合。

屯門區議員陳文偉表示，已初步了解事件，並和社署跟進。

眾人開始詢問女童有否捱打，「唔使驚，可以講出嚟」，女童搖頭聲稱沒有被父母虐打，「乜嘢都係我自己做晒」，包括和胞妹做家務，同時透露自己住在富泰邨其中一幢公屋。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

眾人目送一家四口離開。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）