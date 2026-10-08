東涌工傷｜34歲孝順仔喪父後　為改善家境轉職地盤　遺母妹失依靠

東涌匯東街地盤昨日（7日）發生致命工業意外，34歲男工人拆天秤期間，由13樓跌落2樓平台，送院搶救不治。死者胞妹哀道，父親兩年前離世，哥哥為了改善家人生活、增加收入而轉行建造業，如今剩下她與母親徬徨無依。



死者事發時正在拆天秤、有佩戴安全帶，暫未知其墮下原因。 （林振華攝）

死者姓錢34歲，與母親和胞妹住在葵涌梨木樹邨。胞妹稱，哥哥未婚，自父親於兩年前離世後頓成家中經濟支柱：「佢入行年半，之前做凍倉。諗住收入高啲，生活得好啲，依家爸爸又走咗...」 對日後生活感到徬徨。

胞妹續指，哥哥於涉事地盤工作約半年，負責拆天秤。其公司有聯絡過家屬，暫未討論賠償事宜，正由社工跟進身後事。

東涌第103區一個地盤發生工業意外，34歲工人高處墮斃，多名警員在場調查。（林振華攝）

案發於昨日（7日）下午1時許，事主在拆卸天秤期間從高處墮下，當時身上備有安全帶。據悉死者是全職工人，任職超過一年。房屋署代表、大判及事主的直接僱主事後已趕赴現場了解情況。工權會要求承建商與僱主必須全力協助家屬，提供善後安排，助其渡過難關。

房屋署昨日回覆《香港01》查詢指，有關地盤為東涌第103區公營房屋發展項目。初步調查顯示，工人雖有佩戴安全帶，但懷疑安全帶的另一端沒有連繫在穩固點。署方已立即指示承建商暫停相關地盤工程及提交詳細的調查報告。

勞工處表示，事發後已即時派員到場調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤內的樓宇外牆進行搭建、更改、拆卸及使用該類工作平台。

東涌第103區一個地盤發生工業意外，34歲男工拆卸天秤時從高處墮斃。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕到醫院了解。（林振華攝）

警方到場調查。（林振華攝）