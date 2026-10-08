石梨貝濾水廠盜竊銅製水泵案　警拘5人　包括回收店負責人涉接贓

警方於7月至9月期間接獲水務署報案，指已廢棄的金山石梨貝濾水廠，疑被賊人破壞濾水廠門及門鎖，盜去約值35萬元的多組銅線、及48個銅製水泵部件。深水埗警區刑事部及特遣隊人員，經深入調查及翻查閉路電視，包括「銳眼計劃」下所安裝的閉路電視後，發現一個犯罪團伙，於上址偷去該批物品後，出售予深水埗區一間回收店鋪。



警員昨日（7日）於深水埗區拘捕1名本地男子、及3名越南籍持「行街紙」男子，年齡介乎25至45歲，涉嫌「爆竊」；同時拘捕1名55歲本地男回收店負責人，涉嫌「處理贓物」。所有被捕人現正被扣留調查。案件由深水埗警區刑事支援隊第二隊跟進。



現場消息指，48個水泵不翼而飛。（黃學潤攝）

現場消息指，約48個水泵不翼而飛。（黃學潤攝）

警方提醒，根據《盜竊罪條例》（香港法例第210章）第11條，「爆竊」屬嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁14年。

警方早於9月28日上午9時54分接獲報案，指已廢棄的金山石梨貝濾水廠有兩扇門及門鎖懷疑遭人破壞，濾水廠內多個銅製組件不翼而飛。警方將案件列作「盜竊」，交由深水埗刑事調查隊跟進。據悉經點算後，現場發現有48個水泵不翼而飛，損失金額共約1.4萬元。警方隨後翻查現場閉路電視，發現濾水廠近山邊位置設有一處門口，不排除賊人由此潛入作案。

由於石梨貝濾水廠於2021年起停止運作，現場相關零件亦不具運作功能，事件未有對有關地區的供水服務造成影響。水務署表示，正計劃使用該濾水廠的土地，作其他與供水相關之用途。石梨貝濾水廠設有保安圍欄及閉路電視等保安設施，水務署亦會繼續派員作定期巡查。署方會定期與警方舉行會議，並會持續檢視及按需要加強相關水務設施的保安措施。

警員在場調查。（黃學潤攝）