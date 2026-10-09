黃大仙老翁搭小巴跌倒亡｜登車時突開車　69歲司機涉危駕致死被捕

黃大仙竹園道一名88歲老翁，上周五（2日）登上小巴時，懷疑司機未有為意他上車便開車，老翁跌傷留醫6日後，昨晚（8日）終告不治。事主兒子今日（9日）向《香港01》透露，希望還原事發經過，籲目擊者提供資料。



警方今日（9日）表示，經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」，拘捕小巴的69歲姓黃男司機，他正被扣留調查。案件由東九龍總區交通部特別調查隊跟進。



死者兒子稱，事發時父親剛享用完下午茶，在竹園街市對開專線小巴站，打算乘搭72號小巴，卻發生意外。（翁鈺輝攝）

事發在上周五（2日）下午4時35分，88歲邱姓老翁登上小巴後，失平衡跌倒，頭、腳受傷，當時清醒被送往伊利沙伯醫院，惜後來情況急轉直下，留醫6日至昨日（8日）晚上9時21分證實不治。據了解，警方經調查後，相信小巴司機疑未有為意邱翁上車便向前開行，邱翁失平衡跌倒，其他乘客見狀報警。

死者兒子昨日（8日）在社交平台發文悼念父親；《香港01》聯絡上他了解事件，他指意外令一家人十分難過，慨嘆「生命無常」，並希望還原父親發生意外的經過，呼籲若有市民或途人目擊事發經過，可向他提供資料。

死者兒子昨日（8日）在社交平台發文悼念父親，同時呼籲若有市民或途人目擊事發經過請提供線索。（Threads截圖）

邱先生向《香港01》透露，事發時父親剛享用完下午茶，在竹園街市對開專線小巴站，打算乘搭72號小巴，惟在小巴上發生意外。

事發後約30分鐘，邱先生趕抵伊利沙伯醫院，當時父親左邊頭部及腳受傷、神智清醒，仍能與全家人透過電子訊息交流。惟入院後約一個半小時，電腦掃描顯示父親左腦大量流血，隨即陷入昏迷狀態。經過數日留醫，情況未見好轉，最終於昨日（8日）在醫院離世。

邱先生指，父親向來身體健康，意外令一家人深感難過。他亦在帖文中感歎「生命無常，珍惜眼前人」，希望目擊者能提供線索，尋回真相。