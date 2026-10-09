黃大仙老翁小巴跌倒亡｜連人帶買餸車翻倒　乘客憶始末：真係不幸

一名88歲老翁上周五（2日）在黃大仙竹園道登上一輛專線小巴時，疑司機無為意他正在上車便開行，老翁即告失平衡跌傷，留醫6日至昨晚（8日）不治；警方今日拘捕姓黃（69歲）小巴男司機。



《香港01》今日聯絡上死者兒子，他慨嘆生命無常，同時希望還原事發經過，籲目擊者提供資料。記者亦聯絡上當日其中一名小巴女乘客，她憶述伯伯倒臥車外、後腦浴血，但仍清醒，萬料不到對方魂歸天國，「真係不幸，我仲以為佢冇事‥‥‥希望佢家人節哀。」



男事主在竹園街市對開專線小巴站登上72號專線小巴，發生意外。（翁鈺輝攝）

乘客涂女士向《香港01》憶述，當時她坐在司機位後方，低頭使用手提電話；惟小巴停站後甫開車一刻，即聽到車外有途人大叫「哎呀！」司機遂立即停車，眾人亦紛紛查看，她見到一名老翁倒臥在車外地上，其用作買餸的袋式手拉車仔亦翻倒在外，「其中一個轆晾住（小巴門邊梯級）。」

因發生意外，眾人其後相繼落車。涂女士見到伯伯的左腳在車底輪邊、左邊後腦浴血，熱心人士立即遞上紙巾等物品協助止血。涂小姐稱，當時伯伯聆聽及回應雖較為緩慢，「眼光好迷惘」，但仍然清醒有反應，自己亦懂得清理血跡；兩名男途人見狀，為免他躺臥路邊再生意外，扶起他坐回行人路上。

涂女士稱，「我懷疑佢（老翁）想上車但上唔切，司機唔知睇唔到定咩，一關門就開，無情力扯一扯失平衡跌。」她續指，有部份小巴司機的確比較粗心大意，「間中都會有一兩個」；當然有部份亦十分謹慎有耐性，難以一概而論。但區內長者眾多，涂女士認為要小心為上，對事件感到十分遺憾，「真係不幸，我仲以為佢冇事，見佢仲清醒，希望佢家人節哀。」她自己日後搭車亦會加倍留神。

死者兒子昨日（8日）在社交平台發文悼念父親，同時呼籲若有市民或途人目擊事發經過請提供線索。（Threads截圖）

事發在上周五（2日）下午4時35分，88歲邱姓老翁登上小巴後，失平衡跌倒，頭、腳受傷，當時清醒被送往伊利沙伯醫院，惜後來情況急轉直下，留醫6日至昨日（8日）晚上9時21分證實不治。據了解，警方經調查後，相信小巴司機疑未有為意邱翁上車便向前開行，邱翁失平衡跌倒。

警方今日（9日）表示，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕69歲姓黃男司機；案件由東九龍總區交通部特別調查隊跟進。

死者兒子昨日在社交平台發文悼念父親；《香港01》聯絡上他了解事件。邱先生向《香港01》透露，事發時父親剛享用完下午茶，在竹園街市對開專線小巴站登上72號小巴時準備回家，發生意外。

事發後約30分鐘，邱先生趕抵伊利沙伯醫院，當時父親左邊頭部及腳受傷、神智清醒，仍能與全家人透過電子訊息交流。惟入院後約一個半小時，電腦掃描顯示父親左腦大量流血，隨即陷入昏迷。經過數日留醫，情況未見好轉，最終於昨晚（8日）在醫院離世。

邱先生指，父親向來身體健康，意外令一家人深感難過。他亦在帖文中感歎「生命無常，珍惜眼前人」，希望目擊者能提供線索，尋回真相。