車Cam｜屯門公路周五大塞車　直擊首宗意外4車串燒　鐵騎士避一劫

屯門公路今日（周五/9日）傍晚時段，短時間內發生最少3宗交通意外，釀成交通大擠塞，往元朗方向車龍一度長逾10公里，龍尾曾排至深井。不少屯門居民事後在網上抱怨「塞咗兩個鐘啦」、「塞X到癲」、「阻住人happy Friday」。



網上流傳首宗意外事發一刻的車cam片段，顯示當時是下午5時50分，兆康站對開屯門公路中線一直暢通，惟不時有車切向快線，包括其中一輛涉事黑色私家車。數秒後懷疑一輛白色車在快線收慢，切線黑色車連同前方另外兩輛私家車、以及尾隨另一私家車收掣不及，首尾「串燒」相撞；後方一輛電單車則及時閃向中線，與駛至之的士擦身而過，避過一劫。



事發時一輛黑色私家車由中線切往快線。（Facebook 車cam L（香港群組）Kitty Cha）片段截圖）

自今日下午5時53分起，短短約20分鐘內，屯門公路已發生至少3宗車禍。警方接報，4輛私家車沿快線往元朗方向，駛至港鐵兆康站對開時首尾相撞，據悉至少5人受傷，包括3男2女，所幸全部均為輕傷。救護車將其中4人送往屯門醫院治理。

另外，警方分別於下午6時05分，指屯門公路近仁愛堂對開，有一輛輕型貨車及私家車相撞。6分鐘後，即下午6時11分，警方再接獲報案指，屯門公路近兆康站對開，再有兩輛私家車相撞，3人受傷，但所有傷者拒絕送院。

屯門公路往元朗方向近兆康站對開，有4輛私家車「串燒」相撞。（Facebook 屯門公路塞車關注組影片截圖）