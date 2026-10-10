跨部門150人獅子山演習　模擬25人遇山火　首用大型無人機投水彈

消防處表示，昨日（9日）聯同香港警務處、政府飛行服務隊、漁農自然護理署、醫療輔助隊、民眾安全服務隊、民政事務總署、社會福利署和醫院管理局，進行跨部門山火及攀山拯救行動演習，總共動員約150人。



消防人員在跨部門山火暨攀山拯救行動演習中，首次出動大型無人機模擬投擲水彈。（政府新聞公報圖片）

消防處、民眾安全服務隊和漁農自然護理署人員以山草拍模擬撲滅山火。（政府新聞公報圖片）

演習在獅子山郊野公園附近一帶進行，模擬25名行山人士遇上山火。消防處共派出約90名消防及救護人員參與，並首次出動大型無人機投擲水彈，為重陽節的行動部署作準備。消防處同時應用多項創新科技，包括大量傷者事故檢傷分流系統、攀山拯救流動應用程式、攀山拯救視域分析技術及手提電話定位儀，亦運用人工智能分析山火情況，以確定待救者的位置及提升搜救行動的效率。

消防人員在跨部門山火暨攀山拯救行動演習模擬拯救傷者。（政府新聞公報圖片）

救護人員聯同醫院管理局醫護人員在跨部門山火暨攀山拯救行動演習中，模擬在分流站治理傷者。（政府新聞公報圖片）

演習旨在加強各部門及機構在大型山火及攀山拯救行動中的協調、通訊、指揮和控制及支援能力，同時測試各緊急救援隊伍在滅火及拯救行動的效率和合作性，以及創新科技及人工智能的應用。黃大仙區議會和黃大仙區防火委員會成員亦到場視察，以協助在社區推廣防止山火的信息和山嶺活動安全意識。

消防人員在跨部門山火暨攀山拯救行動演習中，模擬在搜救犬協助下搜索失蹤者。（政府新聞公報圖片）

消防處呼籲，近日天氣乾燥，一旦發生山火，火勢將會隨着風勢變得更為猛烈，蔓延速度亦會十分快，故市民進行掃墓或遠足活動時，切勿留下火種。一旦遇上火警，必須迅速疏散到安全地方。