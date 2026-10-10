跨部門150人獅子山演習 模擬25人遇山火 首用大型無人機投水彈
撰文：凌逸德
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消防處表示，昨日（9日）聯同香港警務處、政府飛行服務隊、漁農自然護理署、醫療輔助隊、民眾安全服務隊、民政事務總署、社會福利署和醫院管理局，進行跨部門山火及攀山拯救行動演習，總共動員約150人。
演習在獅子山郊野公園附近一帶進行，模擬25名行山人士遇上山火。消防處共派出約90名消防及救護人員參與，並首次出動大型無人機投擲水彈，為重陽節的行動部署作準備。消防處同時應用多項創新科技，包括大量傷者事故檢傷分流系統、攀山拯救流動應用程式、攀山拯救視域分析技術及手提電話定位儀，亦運用人工智能分析山火情況，以確定待救者的位置及提升搜救行動的效率。
演習旨在加強各部門及機構在大型山火及攀山拯救行動中的協調、通訊、指揮和控制及支援能力，同時測試各緊急救援隊伍在滅火及拯救行動的效率和合作性，以及創新科技及人工智能的應用。黃大仙區議會和黃大仙區防火委員會成員亦到場視察，以協助在社區推廣防止山火的信息和山嶺活動安全意識。
消防處呼籲，近日天氣乾燥，一旦發生山火，火勢將會隨着風勢變得更為猛烈，蔓延速度亦會十分快，故市民進行掃墓或遠足活動時，切勿留下火種。一旦遇上火警，必須迅速疏散到安全地方。