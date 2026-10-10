大老山公路貨車跌卡板和紙皮　尾隨車輛減速兼踩線避開｜有片

Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳兩段「車Cam」影片，前Cam顯示昨日（9日）接近傍晚6時，Cam車沿大老山公路往石門方向行駛，途經香港恒生大學對開時，右線一輛貨車駛至，由於貨斗上方開放，即使四周有高身金屬圍板，車尾設有尾門，大量紙皮和一個卡板飛出馬路，貨車司機不知情下繼續駕駛，車Cam拍到兩名男子連嘩數聲，「飛嘢」、「卡板都飛埋落嚟」、「危險」，事件沒有釀成傷亡。至於後Cam，拍攝到尾隨的士和貨車立即減慢車速，甚至踩線避開。



右線一輛貨車駛至。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大量網民指出「條片已經足夠舉報佢不小心駕駛，萬一有事，可以民事索取賠償」、「害死人都從來無事」、「一定要舉報」。

由於貨斗上方開放，即使四周有高身金屬圍板，車尾設有尾門，大量紙皮和一個卡板飛出馬路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第57條，司機須確保車上負載物已適當固定或盛載；同章第58條亦規定，車輛負載物的重量、包裝及擺放方式，不得對道路使用者造成或相當可能造成危險，亦不得對道路或財產造成損害。違例者根據第61(1)條，首次定罪最高可被罰款5,000元及監禁3個月；第二次或其後再被定罪，最高可被罰款1萬元及監禁6個月。

由於貨斗上方開放，即使四周有高身金屬圍板，車尾設有尾門，大量紙皮和一個卡板飛出馬路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另外，根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4A條，任何人無合法權限或解釋而在公眾地方留下物件，導致他人或車輛受阻、不便或面臨危險，亦可能觸犯法例，最高可被罰款5,000元或監禁3個月。

貨車司機不知情下繼續駕駛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

尾隨車輛減慢車速。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）