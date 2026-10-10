屯公大塞車．車Cam｜首宗意外凌志被指肇禍　司機喊冤：前車急煞

屯門公路昨日（周五/9日）傍晚時段，短時間內發生最少3宗交通意外，釀成交通大擠塞，往元朗方向車龍一度長逾10公里，龍尾曾排至深井。網上流傳首宗意外事發一刻的車cam片段，顯示當時是下午5時50分，兆康站對開屯門公路中線一直暢通，惟不時有車切向快線，包括其中一輛涉事黑色私家車，數秒後懷疑一輛白色凌志私家車在快線收慢，切線黑色車連同前方另外兩輛私家車、以及尾隨另一私家車收掣不及，首尾「串燒」相撞；後方一輛電單車則及時閃向中線，與駛至之的士擦身而過，避過一劫。



許多網民質疑該輛白色凌志私家車為何突然收慢，引致車禍，涉事男司機在Threads現身解畫，當時「我前面急煞，我都差啲剎唔切，都係架車好彩幫我自動煞掣，如果唔係，我都撞到前車」。由於後方發生事故，司機「都停低咗架車一陣，因為我以為我部車都被人撞咗，我發現我冇事之後先走，所以大家誤會咗我前面係冇車，強調「唔係無端端煞掣」。



凌志男司機同時上載相關前後「車Cam」佐證，過程和其文字描述一樣，影片拍到他驚呼，以及4車串燒相撞的撞車聲。



▼白色凌志私家車前後「車Cam」還原真相▼



前Cam清楚拍到前方車輛急煞，凌志立即停車。（Threads@bertrand_hui影片截圖）

對方隨後開車。（Threads@bertrand_hui影片截圖）

後Cam拍到後方私家車同樣急煞。（Threads@bertrand_hui影片截圖）

最終釀成4車串燒相撞。（Threads@bertrand_hui影片截圖）

凌志開車。（Threads@bertrand_hui影片截圖）

▼車Cam直擊首宗意外4車串燒相撞 鐵騎士避一劫▼



事發時一輛黑色私家車由中線切往快線。（Facebook 車cam L（香港群組）Kitty Cha）片段截圖）

自昨日下午5時53分起，短短約20分鐘內，屯門公路已發生至少3宗車禍。警方接報，4輛私家車沿快線往元朗方向，駛至港鐵兆康站對開時首尾相撞，據悉至少5人受傷，包括3男2女，所幸全部均為輕傷。救護車將其中4人送往屯門醫院治理。

另外，警方分別於下午6時05分，指屯門公路近仁愛堂對開，有一輛輕型貨車及私家車相撞。6分鐘後，即下午6時11分，警方再接獲報案指，屯門公路近兆康站對開，再有兩輛私家車相撞，3人受傷，但所有傷者拒絕送院。

▼其他駕駛人士拍到首宗意外4車串燒相撞車禍▼

