自稱豐澤前員工被炒復仇爆優惠　填問卷送禮　豐澤：無辦相關活動

近日網上平台流傳一則帖文，發文者自稱為豐澤前員工，不甘被開除，決定「分享」只有員工才知道的優惠，聲稱只要填問卷、留評價，便可以「象徵性價錢」購買藍牙喇叭，並附上網頁連結供網民自行前往。帖文引起網友興趣轉發，但指「第一次覺得唔識分」優惠的真偽；其他網友紛紛舉出疑點勸阻，以免誤墮騙案陷阱。豐澤回覆《香港01》查詢表示，帖文提及的個案並不屬實；帖文內所提及的優惠活動及相關連結，亦並非由豐澤發出、舉辦或授權。



發文者舉不文手勢以示對豐澤不滿，決定披露員工優惠。（網上截圖）

網民引述可疑發文，表示難辨真假。（網上截圖）

可疑帖文的發文者自稱在豐澤工作5年，控訴自己放完產假後突然被解僱，怒斥「Fortress，你哋點敢咁樣做。」附以一個憤怒表情符號。因此她決定公開一套聲稱為「專登畀員工」的內部優惠，只需回答問題及留下評價，就能以「象徵性價錢」購買JBL Charge 6 便攜式防水藍牙喇叭。

發文者寫：「我而家都無嘢好輸，所以我喺留言度留咗個link。」大有復仇「爆大鑊」的意味，還叫大家放心share（分享）給朋友。帖文中的圖片，是在豐澤分店前舉不文手勢，以示其不滿，同時附有產品的圖片，該產品的零售價約$1,199。

不過，該連結並無豐澤的名稱，而優惠期顯示「問卷將於今日（10月9日）結束」，相當迫切。

連結並無豐澤的名稱，且該優惠更顯示「問卷將於今日結束」。（網上截圖）

有網友見到此帖文，似乎對產品感興趣，但又擔心被騙，於是將內容引述到社交平台Threads尋求意見。

其他網友見文紛紛留言提醒便宜莫貪，指「呢個『提子』手法唔係第一次見」、「見到Link名都知唔係豐澤啦 」、「搞到我以為咩事，好認真睇晒篇嘢，原來係老公出軌送switch嘅變體」、「香港人放完產假俾人炒第一件事去勞工處啦」等質疑原文的可信度。而留言中，未見有人依從所述，回答問卷獲得贈品。

豐澤回覆《香港01》查詢指出，有關帖文所提及的個案並不屬實，而帖文內所提及的優惠活動及相關連結亦並非由豐澤發出、舉辦或授權。截至目前，豐澤未有接獲相關受騙個案反映。公司提醒市民，如對豐澤推廣活動或優惠資訊有任何疑問，可以透過豐澤官方網站及官方社交媒體平台核實資訊，或致電（852）2555 5788 及電郵至fortress@asw.com.hk聯絡豐澤顧客服務部。若懷疑有任何個人資料或財物損失，應盡快報警求助。

翻查資料，《香港01》早前曾報道同類型懷疑網上釣魚騙案，同樣以網上出售高價值物品的方式吸引消費者，手法大同小異。