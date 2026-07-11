老公出軌$800拋售Switch 2？客上門求證　店主揭騙局：都知無可能

任天堂自去年年初正式公布Switch 2後，隨即在全球掀起熱潮；日前任天堂（香港）宣布，將於9月上調建議售價至港幣3,700元。惟近月社交平台Threads上，有多個用戶發帖，聲稱因丈夫出軌，無心經營遊戲門市，欲以800元極低價拋售Switch 2庫存，吸引不少人留言；惟有人提醒帖文用字及照片存疑，恐為詐騙。



《香港01》記者到訪其中一間被帖文提及、位於深水埗黃金電腦商場的店舖了解，店主指直言帖文內容不實。他稱對上兩月曾有客人親身到店求證，幸未有蒙受損失，笑言：「佢哋自己都知道無可能。」對於被盜用店面照片行騙，店主指仔細閱讀便能看到端倪，亦提醒客人提高警覺並舉報可疑帖文，他無奈嘆道：「無嘢可以做到。」



近月網上平台Threads上，有多個帖子聲稱因丈夫出軌，無心經營，欲以800元極低價拋售Switch 2庫存。（Threads截圖）

Threads上至少有4則帖文以同一格式放售平價Switch 2，帖主稱遭丈夫出軌背叛，並轉帳168萬予情人，更因而備受打擊無心經營門市，故在停業前以800元低價放售過百部全新Switch 2。「我真係冇心機繼續做生意堅持落去！遊戲門市永久停業，倉庫仲有120幾部遊戲機，有冇人想要？」帖文亦不約而同地附上「可取貨」門店的店面照片、主機開貨影片，及展示多盒庫存。

帖主均要求有意者私信落單訂購，可到深水埗黃金電腦城1樓的門店取貨，或貨到付款，更聲稱如檢查後款式不合意，可直接退回；亦有部分帖文提供聲稱位於尖沙咀的店舖地址。低價拋售加上圖文並茂的內容吸引不少網民留言查詢，亦有人指出恐為詐騙，提醒他人注意防範，「似詐騙喎，又冇地址，連自己舖相都要用人地？？ 香港用單位係部，唔係臺。」

《香港01》記者到訪部分帖文提及、位於深水埗黃金電腦商場的一間店舖了解，店長鄭先生指，仔細閱讀其中文法及詳情便能看到端倪，大部人一看便知不可能，例如帖文無提供準確的店舖資料。鄭表示，對上兩月曾有幾名客人親身到店求證。他猶記得，有人出示的帖文甚至直接挪用商場Facebook用於介紹店舖的照片，更稱會免費派Switch 2。

他見狀即時反問：「你唔係真係信咗呀嘛？有冇過數先？」幸未有客人上當轉賬，他笑言：「其實佢哋自己都知道無可能。」除了親身上門，亦有客人透過Carousell向他了解真偽，他只好提醒對方提防及舉報相關帖文。面對此類情況，鄭先生認為自己不算是受害者，尚能自娛自樂，但亦無奈嘆道：「無嘢可以做到。」

《香港01》記者到訪部分帖文提及、位於深水埗黃金電腦商場的店舖了解詳情，店長鄭先生指，對上兩月曾有幾名客人就帖文真偽親身到店求證，幸未蒙受金錢損失。（林振華攝）

有個別帖文以原價約七折，即2,400元，放售僅一部全新主機，更歡迎買家到K11 MUSEA官方正規商品販賣店取貨，惟對比上述兩類帖文後，不難發現內文多處字眼重複，連標點符號亦完全一致，內容真確性成疑。鄭先生亦指，員工曾在Threads上爬文，發現台灣也有同類帖文，笑謔：「原來台灣都有畀人搞，原來佢周圍都有老公㗎！個老公又係有小三㗎！」

「真係有咁大條水魚，講真都唔輪到你啦！」鄭先生以近日重新爆紅的爆旋陀螺為例，指各人為心頭好不惜半夜排隊用正價搶購，他揶揄：「800蚊（Switch 2），你晏晝先嚟？」

Switch 2後去年6月一開賣即引爆搶購潮，多地玩家一機難求。任天堂今年5月初宣布日本國內版主機將加價1萬日圓。目前Switch 2香港行貨淨主機的官方建議零售價為港幣3,450元；任天堂（香港）將跟隨日本調整售價，並於6月29日宣布，由9月1起上調價格至港幣3,700元，加幅約7.2%。