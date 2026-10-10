街頭MMA有片｜元朗5人大混戰　兩女互扯頭髮　3男埋身肉搏狂出拳

元朗發生街頭大混戰！網上流傳兩段影片，可見元朗街頭有5名男女拳腳相向，惹來大批市民駐足圍觀。互毆者當中有人大叫「你打我老婆？」，亦有女子高呼「佢扯我頭髮！」有途人嘗試分開各人不果，更多人則是在旁駐足圍觀。據知事發在今日（10日）下午，惟警方到場時，涉案者已全部散去。



首段13秒影片中，身穿白色背心的女子與戴帽牛仔褲的男子互相推搡，背心女大叫「放手！」推開牛仔褲男，畫面左方一名灰褲男見狀上前扯開背心女。彼時，背心女右方的眼鏡男揮拳攻擊灰褲男，灰褲男欲還擊卻失平衡撞向銀行鐵閘。下一瞬，牛仔褲男衝前拳打背心女，眼鏡男疑護花心切，箭步上前邊推邊打對方；灰褲男奮起，左手扯住眼鏡男上衣，右手打頭；背心女則竭力拉拽灰褲男的後衣領。

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第二段近兩分鐘的影片拍攝到另一角度，可見上述4名男女仍在肉搏苦纏。牛仔褲男兩次出手打背心女後腦，背心女在混亂中跌倒。眼鏡男瞬間轉身還擊並高呼：「你打我老婆？」其眼鏡亦早已失蹤。

與此同時，一名身穿深藍上衣的婦人加入戰團，與牛仔褲男一同伸腳踢向背心女。眼鏡男與另外兩名男子扭打成一團；兩名女子則互相扯頭髮。其間，一名揹背囊的男途人從後抱住眼鏡男，並分隔開他與牛仔褲男。豈料眼鏡男轉身便見兩女僵持，他隨之擊打藍衫婦的腹部，另外兩男再先後狂毆眼鏡男。男途人見場面再次失控，無奈後退。

另一角度影片可見，4名男女仍在肉搏苦纏。（Threads@qw_long影片截圖）

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眼鏡男嘗試拯救背心女之際，一路捱打，他怒極從後箍着灰褲男的頸部，兩人隨後倒地互毆。牛仔褲男此時轉向兩女，用力拉扯背心女的頭髮，灰褲男亦站起攻擊她。眼鏡男見愛妻被3人圍攻，用背部擋住她並命令藍衫婦：「放開我老婆呀！」影片最後，再有熱心途人上前勸阻，但兩女仍未鬆手。片段至此結束。

警方表示，今午（10日）4時39分接獲多名途人報案，指4時許目擊5名年齡介乎30至60多歲的男女，於大棠路7號街頭位置打鬥。警方到場後發現涉案者已離場，暫將案件列作「罪案資料」。