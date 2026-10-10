O記連根拔起越南犯罪集團拘127人　女頭目設銀會放貴利吸盡同鄉血

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）深入調查後，一連兩日（8至9日）展開代號「逆光」的執法行動，聯同入境處在西九龍多區拘捕127人，並瓦解一個越南裔犯罪集團，成功切斷其資金鏈，檢獲犯罪得益逾200萬港元。



有組織罪案及三合會調查科高級督察陳栢堅（左）、警司周子軒（中）、及總督察何恩傑（右）交代案情。（梁偉權攝）

越南同鄉會作掩飾 吸納偷渡及本地同鄉掠財打壓

有組織罪案及三合會調查科警司周子軒交代案情指，警方今年年初留意到一個植根於深水埗區的非華裔犯罪集團。他們利用同鄉會作為掩飾，招攬成員作高利貸放數或非法「銀會」活動，亦提供一站式服務，包括向非法途徑入境的同鄉提供短暫住宿、製造假身份證，並經營非法賭場、無牌酒吧等，以鞏固地區勢力，並賺取更多非法利潤。該集團的警覺性相當高，他們只向同鄉提供上述非法服務，以減低被執法部門偵察的風險。

周子軒續指，集團的頭目及骨幹成員經常在社交媒體炫富，藉此吸引同鄉向他們借貸。當這些借款人無力償還時，集團就會派出行動組，以毆打、暴力、威逼等方式逼使他們還錢，甚至脅迫他們協助運毒、販毒或利用假證件在港工作等來抵債。

有見及此，O記派出臥底探員進行情報蒐集，並展開為期約半年的調查。今年10月8日及9日，警方展開大型拘捕行動，突擊搜查西九龍多處地區。行動至今共拘捕127人，包括集團主腦及骨幹成員。他們的罪行包括「串謀放高利貸」、「串謀刑事恐嚇」、「串謀襲擊」、「非法禁錮」、「經營銀會」、「經營非法賭場」、「販毒」及「無牌賣酒」等罪行。警方亦在搜查的處所及住處內，發現大量現金及財物、製造非法證件的工具、賭具、放數紙及毒品。

越南犯罪集團利用同鄉會作為掩飾，招攬成員作高利貸放數或非法「銀會」活動，亦提供一站式服務，包括向非法途徑入境的同鄉提供短暫住宿、製造假身份證，並經營非法賭場、無牌酒吧等。（警方圖片）

團夥提供窩藏點 製劣質假身份證平安卡

有組織罪案及三合會調查科總督察何恩傑講解該集團的運作模式，指該個活躍於西九龍區的犯罪團夥，由一名持有香港身份證的越南籍女子操控，旗下骨幹成員大部分為持有「行街紙」的越南人。集團有多個不同的非法收入來源，包括高利貸、「銀會」、非法賭場、酒吧等。他們會利用同鄉會及雜貨舖作掩飾，將資金帶回主腦的辦公室處理。

何恩傑表示，該集團會在同鄉會的閣樓鋪設簡單床鋪，供非法來港的同鄉窩藏，以減低被執法人員發現的風險。成員會以2,000至2,500港元的價格，提供劣質的仿製香港身份證，或建造業安全訓練證明書（俗稱「平安卡」），協助他們尋找工作。

此外，集團亦提供娛樂服務。他們操控數個位於西九龍區的無牌酒吧及非法賭場，主要招待越南同鄉及相熟朋友。無牌酒吧除售賣廉價酒水，也提供毒品予入場者吸食；無牌賭檔內有百家樂、越南紙牌等賭博遊戲；同鄉會內則可以購買俗稱「越南六合彩」的非法彩票。

高利貸年利率超法定逾76倍 氹債仔入銀會墮深潭

除了上述的非法活動，集團的主要盈利來自高利貸活動及非法「銀會」業務。其高利貸服務以日息計算，每借一萬元，每日利息約為100港元，並以複利息計算，實際年利率高達3,700厘，遠超法例容許的48厘上限。當借款人泥足深陷，無法應付高額的利息開支，集團便會哄騙他們參加「銀會」，在其中取錢償還原本的債務。

集團經營的非法銀會，以每20人為一個會，每期10天，每個會員需繳交5,000元供款，湊成10萬元的資金池，會主（集團主腦）會決定每期的中標者是誰。債仔加入銀會後，會主將第一期會費給予對方還舊債。

非法銀會的運作流程。（警方圖片）

何恩傑指，該做法看似有著數，但實際是該10萬元並不能直接取走，主腦會扣除大量隱藏手續費，以增加其利潤，而且資金分配亦不透明，每名會員都不知道會費最後由誰取走，「總之淨係知道每10日要還5,000蚊，還唔到5,000蚊嘅話，就會有人上門嚟搵你。」當欠債人無能力承擔高額利息時，團夥便會展露出真面目，對他們恐嚇、勒索、拳打腳踢、非法禁錮，甚至威脅傷害其家人。有欠債人透露曾被集團要求協助販毒。

何恩傑續指，該集團分工精細，主腦與其左右手負責控制雜貨舖和同鄉會；有成員專責推廣高利貸，也有追數組和行動組進行暴力犯罪。由於上述非法活動僅提供予在港的越南人，大大增加警方的調查難度。另一方面，不少欠債人因語言和身份問題，遭遇恐嚇時，不會主動尋求警方協助，導致集團的犯罪行為愈發猖狂。警方初步調查顯示，集團目前的營業額高達每月過百萬港元。有見及此，O記派出臥底探員，成功接近集團、收集足夠證據，並執行大型拘捕行動，將其連根拔起。

O記聯入境處拘127人 掃主腦住所、賭檔、酒吧等

有組織罪案及三合會調查科高級督察陳栢堅續交代拘捕行動，指O記探員聯同入境處，於10月8日及9日搜查西九龍區共8個處所，其間拘捕55男72女，包括37名越南人。被捕127人（23至92歲）當中，有79人持香港身份證、24人持行街紙、20人持雙程證，以及4名非法入境者。

行動的第一階段，警方搜查該集團位於深水埗區偽裝成雜貨舖的店舖、同鄉會，以及集團主腦住所，共拘捕14人，包括集團主腦和骨幹成員，以及兩名非法入境者。人員亦在單位內搜獲大量與高利貸有關的紀錄，以及用於製作假證件的工具和假證件半製成品。在主腦住所亦檢獲大量現金、手錶、金器、手袋，以及集團主腦用作日常行動的一輛約40萬元私家車。

同時，警方亦打擊該集團旗下非法賭檔。行動拘捕39男60女（23至92歲）；檢取30萬元現金及大量賭具。

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行動的第二階段，警方搜查集團旗下兩間無牌酒吧，拘捕9男4女（24至51歲），當中有一名非法入境者；分別檢獲少量可卡因和冰毒，總值約5萬元。所有被捕人仍被警方扣查，相關的非法入境者已交由入境處進一步跟進。警方會循被捕人的背景、資金來源和流向，繼續深入調查，不排除會有更多人被捕；也會視乎調查結果，向法庭申請充公相關的犯罪得益，甚至變賣其資產。

犯罪集團封閉增調查難度 營運至少一年

周子軒總結指，該越南犯罪集團相信已營運至少一年，運作相當封閉，但警方憑決心和能力，成功瓦解集團，並重點出擊，癱瘓其高利貸和假證製造中心，以及其餘非法產業，截斷其資金鏈。行動至今拘捕127人，檢獲的犯罪得益逾200萬港元。

警方強調，無牌放債、以高利率放債等罪行情節嚴重，最高可被判監禁10年。追債衍生的刑事恐嚇、刑事毀壞等，最高可被判監禁5至10年。經營「銀會」亦可被判處罰款和監禁3年，市民切勿以身試法。

周子軒提醒，市民如有借貸需要，應向合法的金融機構，或信譽良好並且持有有效放債人牌照的機構借貸，千萬不要貪一時之快向犯罪集團借貸，否則會淪為集團的提款機，讓集團成員繼續過奢華生活，自身只會陷入無盡的債務深淵。