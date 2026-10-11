梅艷芳骨灰疑被盜｜警7月接報寺廟疑遺失物品　大嶼山重案組跟進

昨日（10月10日）是已故樂壇天后梅艷芳63歲冥壽，梅艷芳國際歌迷會昨日發文指，今年7月18日去拜祭時，發現安放在大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近3個月仍未尋回，呼籲廣大市民提供線索及合力尋找。



警方今日回覆《香港01》查詢時指，7月18日接獲報案，指存放在大嶼山昂坪一寺廟的物品懷疑遺失。經調查後，案件列作求警協助，交由大嶼山警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方會繼續與報案人及相關人士保持聯絡及作適當跟進。



梅艷芳的骨灰原本安放在大嶼山海會塔，靈位名字非梅艷芳而是「珠女」。（香港01記者攝）

已故樂壇天后梅艷芳（梅姐）的家人今日（10日）發布啟事，指有歌迷於7月18日前往海會塔拜祭時，發現存放梅艷芳骨灰位置的門牌螺絲鬆脫，未見存放在內的骨灰甕，其家人已知悉並報求助，惟警方調查至今近三個月，仍未有任何進展，呼籲各界如有相關消息，請盡快聨絡警方或家人。

已故樂壇天后梅艷芳。 （新浪微博@梅艷芳國際歌迷會）

昨日（10日）梅艷芳國際歌迷會轉載一則署名為「梅艷芳家人」的啟事，指梅艷芳於2003年逝世後，其骨灰經家人安排，安放在大嶼山寶蓮禪寺的海會塔。為了讓梅艷芳享有安寧的私人空間，當年梅媽低調安排，靈位上並沒有遺照。

然而，今年7月18日，歌迷前往海會塔拜祭時，發現存放梅艷芳骨灰位置的門牌螺絲鬆脫，未見存放在內的骨灰甕。歌迷立即通知梅艷芳家人，而其家人亦迅速報警求助。

啟事提到，警方調查至今已接近3個月，仍未有任何進展。此事件對梅艷芳家人帶來極大困擾，及精神折磨，加上梅媽早前離世，家人正承受著雙重打擊，心力交瘁。

已故樂壇天后梅艷芳。 （新浪微博@梅艷芳國際歌迷會）

家人期望能盡快尋回梅姐的骨灰，讓梅姐得以重新安息。現緊急呼籲各界友好，及曾經前往拜祭的歌迷、善信、以及廣大市民幫忙：

．提供消息及資料：在今年7月18日或之前（特別是今年1月初至7月中），曾到訪大嶼山海會塔，或寶蓮寺一帶的市民，如曾目擊任何可疑人土，或發現有人手持疑似骨灰甕等器皿，請盡快聯絡警方。

．提供車 Cam 片段：在今年7月份（特別是7月18日之前）曾駕車前往海會塔或寶蓮寺的司機，提供相關日期的車 Cam 畫面，讓梅姐早日「回家」。