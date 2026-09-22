梅艷芳星光大道銅像復修後揭幕　議員盼政府增撥資源助保養

梅艷芳銅像自2014年起在星光大道豎立12年，今年9月3日起復修，工程日前完成。負責銅像的歌迷組織「芳心薈」今日（22日）為銅像重新揭幕。有負責復修的藝術家表示，銅像嚴重腐蝕，情況較預期差，須用十種藥水協助修復。芳心薈稱今次復修工程花費約十萬元。有議員期望政府可增撥資源，更好發展星光大道，以及協助銅像恆常保養。



負責銅像的歌迷組織「芳心薈」今日為梅艷芳銅像重新揭幕。（黃寶瑩攝）

梅艷芳銅像於今年9月3日起進行復修，工程日前完成。（黃寶瑩攝）

梅艷芳銅像於今年9月3日起進行復修，工程日前完成。（黃寶瑩攝）

來自杭州的旅客王小姐認為星光大道有明星元素，能吸引遊客到訪。（洪戩昊攝）

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「芳心薈」今日為銅像重新揭幕，會長吳慧嫻透露，復修工程花費約十萬元，而今次事隔12年才復修，發現銅像腐蝕嚴重，所以未來將會每兩年便小修小補一次。她承諾，「芳心薈」會延續梅艷芳精神。

「芳心薈」會長吳慧嫻。（黃寶瑩攝）

銅像嚴重腐蝕 復修挑戰大 過程用十種藥水

負責復修工程的藝術家林威廉則指，復修過程挑戰很大，因為銅像已嚴重腐蝕，連它是甚麼材質也看不到；而在工程進行途中，銅像亦不斷氧化。他預早了一個月模擬準備，但最終銅像的情況較想像更差，要用十種藥水來復修。他坦言，銅像位處海邊，環境既潮濕又有鹽分，對銅像十分不利，所以即使完成復修工程，也無法保證銅像不受環境影響。

負責復修工程的藝術家林威廉。（黃寶瑩攝）

議員質疑政府為何不助復修

立法會議員梁子穎在揭幕式上致辭時指，梅艷芳銅像由「芳心薈」負責，但梅艷芳有「香港女兒」之稱，質疑復修工程為何不是由政府負責。他表示，將就此在立法會反映，亦期望政府增撥資源予星光大道，以協助銅像恆常保養。

立法會議員梁子穎。（黃寶瑩攝）

40多年梅艷芳歌迷：銅像「好好」

銅像甫揭幕，便引來零星市民駐足觀看及拍照，林小姐是其中一人。她在附近吃完飯，便到星光大道散步，途中與張國榮的手印以及梅艷芳銅像合照。作為40多年梅艷芳歌迷的她形容銅像「好好」，又以早前張國榮70誕辰時吸引很多人到星光大道找其手印為例，指這些具代表性的明星可吸引人流。

40多年梅艷芳歌迷林小姐形容銅像「好好」。（洪戩昊攝）

來自杭州的旅客王小姐與其丈夫到星光大道散步海風，她稱，留意到不同明星的手印及銅像，大部份名字也認識，包括梅艷芳。她形容銅像有自己風格，又說杭州很多人也認識梅艷芳，「全中國大部分人也認識吧」。