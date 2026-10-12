米埔魚塘黑工斃命｜魚塘同業聞黑工感詫異　指工作環境潛藏危險

37歲冷氣技工與內地妻子失聯，結果被揭發倒斃在米埔担杆洲路一個魚塘內，魚塘負責人涉嫌聘請非法勞工被捕。在附近經營魚塘的塘主，對有人僱用黑工感到難以置信，同時指出魚塘範圍經常有毒蛇出沒，工作期間亦有潛藏的危險。



37歲內地男子倒斃魚塘。

據了解，事主為冷氣技工，住在涉事魚塘旁邊一間小屋，有鄰居於昨日早上見過他在魚塘旁邊餵魚，至傍晚時分內地妻子聯絡不上事主，致電魚塘塘主找尋，惟事主其後被發現倒斃魚塘內。

在附近經營魚塘的一名負責人表示不認識死者，對事件涉及僱用非法勞工感到詫異：「我見到佢（死者）喺度嘅，但唔會走埋去問佢做咩。見過佢摘蕉，整下啲香蕉。以我所知，勾泥、建魚塘嗰班就肯定係（合法）工人，之後打理魚塘啲人係咩人，就梗係唔知，唔會走去問係咪黑工吖嘛！」

他表示三代都在米埔經營魚塘，並指可申請輸入外勞在魚塘工作：「呢啲魚塘申請外勞嘅話，係申請到。我諗唔係錢嘅問題...正常老細級唔會搵呢啲風險畀自己，我哋都唔會啦！冇理由咁傻，魚塘日日做嘢，冇理由唔買勞保...有見過勞工處（巡查），我哋每兩年要續勞工。」

現場為担杆洲路一個魚塘，警員以綠色帳篷遮蓋屍體。（蔡正邦攝）

魚塘環境潛藏危險 附近有毒蛇

他續指，涉事魚塘經營一年多，規模不算大，而且現場一帶已經被政府宣布收地，不知道對方進駐時是否知情。

另外，他又指魚塘環境其實潛藏危險，魚塘邊約半米深，但魚塘中間水深約兩米，附近經常有蛇出沒，「好多飯剷頭、金腳帶之類」。他自言在魚塘長大熟悉環境，未嘗被咬，但不排除其他人被蛇咬，又或工作期間中暑，跌落魚塘也說不定。

他又舉例，曾經有工人在魚塘使用挖泥車，結果失平衡跌落魚塘，認為外行人一不留神，很容易會發生意外。

現場為担杆洲路一個魚塘，警員以綠色帳篷遮蓋屍體。（蔡正邦攝）

現場為米埔担杆洲路一個魚塘。（蔡正邦攝）

據了解，姓董（70歲）的漁業公司負責人，在現場擁有7個魚塘，與死者份屬朋友。昨日（11日）早上10時左右，有鄰居還見到死者在2號及3號魚塘餵魚。至傍晚6時，死者妻子致電無人接聽，於是聯絡董某。董某隨即到死者居住的小屋找尋，但只見他的手機、證件及飯盒在桌上，人蹤杳然，直至晚上10時還找不到，於是前往警署報案。

警方及消防到場搜索，至今日（12日）凌晨4時半左右發現死者在魚塘內，救起後證實當場不治。經警方初步調查，相信死者為非法勞工，董某涉嫌「僱用非法勞工」被捕，案件暫列作「發現屍體」，由邊境警區重案隊跟進。

根據香港法例第115章《入境條例》第17I條，僱用不可合法受僱的人（即任何非法入境、逾期逗留或被拒入境人士），最高刑罰已提高至罰款50萬元及監禁10年。

現場為米埔担杆洲路一個魚塘。

現場為米埔担杆洲路一個魚塘。