筲箕灣電車出軌撼餐廳｜老闆嘆生意難做再遭橫禍：幾痛苦雪上加霜

今日（12日）凌晨時分，筲箕灣東大街發生罕見交通意外，一輛電車在彎位突然出軌，鏟上行人路撞毀一間餐廳門面。《香港01》記者重返現場視察，只見被撞餐廳門面及招牌損毀嚴重，負責人直言對意外感到震驚及無奈：「係垂直（直路）㗎嘛！我都覺得好奇妙呀呢件事！」又形容事故令餐廳經營情況雪上加霜，目前維持營業以減少損失。



面向餐廳的右上角招牌被撞爛。（翁鈺輝攝）

負責人莫先生表示，經營餐廳4年多，今早獲朋友通知才得知餐廳招牌被電車撞爛，起初以為是玩笑：「一開始諗無乜可能，條線（電車軌）係直，會唔會係講笑呀？」他隨後翻查新聞並趕回現場，驚覺門面嚴重受損：「嘩！點會咁犀利？！你睇下條痕，佢係一個弧形咁樣，本來係垂直（直路）㗎嘛！」他自己也是駕駛者，覺得發生這意外的機會微乎其微，「我都覺得好奇妙呀呢件事」。

連身為駕駛者的他都感覺發生意外的機會微乎其微，「我都覺得好奇妙呀呢件事。」（鄭嘉惠攝）

莫先生續稱，門口設有閉路電視，相信已記錄了撞車瞬間，惟暫未翻看雲端片段。有街坊向他表示，事發時聽到「砰」一聲巨響，不少食客及街坊對電車出軌鏟上行人路感到相當驚訝。

對於意外造成的損失，莫先生表示目前尚未報價，又形容心情相當痛苦：「而家生意已經難做，整個咁嘅招牌都幾貴下，全部都撞到爛晒，自己都要畀錢整，跟住先問佢哋（電車公司）索償返……呢個係幾痛苦，好似雪上加霜。」

他續指，店舖門面受損、室內電視機位的櫃亦被撞歪，幸好內部結構未有大礙，故決定暫時維持營業：「如果唔開舖啲伙計企晒喺度，尋晚又叫晒貨，咁我哋損失會好大。」

莫先生指出，事故幸好發生於深夜收舖後，未有造成人員傷亡：「如果食緊嘢衝埋嚟咁真係好大件事啊！（會）上晒頭條！」他指，香港電車公司已留下聯絡電話，雙方將進一步商討賠償事宜。談及生意狀況，莫先生坦言疫情期間開舖原本寄望通關後生意好轉，但現時晚上9點後已十分淡靜，全靠街坊支持。而國慶期間因多了一批遊客打卡，生意略有改善，未料如今突遭橫禍。