德朗邨謀殺｜印傭涉7分鐘內20次打頭頸臉　腳踩腹兼粗暴移動老婦

啟德德朗邨發生謀殺案，一名52歲印傭涉於昨早（11日）多次襲擊她照顧的93歲老婦，老婦其後失去知覺，送院後不治。警方經初步調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕該名印傭，今午（12日）交代案情時指，事發前印傭涉嫌打老婦頭部20次，又數次踩其腹部，並粗暴移動老婦。



啟德德朗邨一名93歲老婦疑被印傭襲擊後死亡，印傭涉嫌謀殺被捕，秀茂坪警區副指揮官署理高級警司溫景亨交代案情。（翁鈺輝攝）

秀茂坪警區副指揮官署理高級警司溫景亨表示，案發的是德朗邨一個一人公屋單位，面積約150呎，有廚房及廁所，但沒有房間。

據了解，昨早約8時20分，被捕印傭發現93歲姓關老婦無反應後，透過電話聯絡死者姪女，表示死者失去知覺，並按姪女指示，到大廈樓下座頭向保安員求助，要求其協助召救護車。救護員到場為老婦急救並將她送院，惟她延至昨早9時12證實不治。

啟德德朗邨一名93歲老婦疑被印傭襲擊後死亡，印傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

閉路電視顯示印傭7分鐘內連續襲擊

警方初時在老婦身上，未有發現明顯致命傷痕，單位內亦無發現打鬥或搜掠痕跡。據悉，直到昨晚約11時，死者家人翻查相關片段後，發現死者於送院前曾被印傭襲擊。

警方於今晨檢取單位內的閉路電視片段，確認涉案印傭於昨日早上約8時03分至8時10分期間多次襲擊老婦。當時老婦躺在床上，印傭涉嫌間歇性、共約20次徒手打老婦的頭頸及臉部，並曾用腳踩着死者腹部粗暴地移動她。據知，印傭曾踩腹數次。

啟德德朗邨一名93歲老婦疑被印傭襲擊後死亡，印傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

印傭輕拍及餵水老婦無果 遂向保安求助

閉路電視片段亦顯示，至昨早約8時20分，印傭發現老婦無反應，遂輕拍她並嘗試向她餵水，惟老婦仍無反應，印傭於是求助將她送院。警方經調查後，於今日凌晨約3時50分到涉案單位，以涉嫌「謀殺」拘捕該名52歲印傭，她正被扣查。

啟德德朗邨一名93歲老婦疑被印傭襲擊後死亡，印傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

法醫初步檢查老婦遺體後，發現她胸口有兩處瘀傷，下腹及右腹各有一處瘀傷，右下巴有一處瘀傷，左頸亦有擦傷；但在她身上沒有發現明顯致命傷。法醫稍後將為老婦解剖及作進一步化驗，以確定其死因。案件交由秀茂坪警區重案組跟進調查。