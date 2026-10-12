德朗邨謀殺｜九旬婦被拍打頭部　送院不治　警列謀殺案拘52歲印傭

昨日（11日）上午8時許，德朗邨德瑤樓一名93歲關姓老婦在150呎的單人公屋單位內，疑曾被印尼籍女傭拍打頭、頸及面部逾20次，並被踩腹部粗暴移動，身體多處有瘀傷及擦傷，毫無反應，送院後證實不治。警方翻查閉路電視錄影後，以涉嫌謀殺拘捕52歲印傭，將案件列謀殺案跟進。警方相信兩人疑因照顧關係，長期有磨擦。相關片段更顯示，過去半個月，被捕印傭每日均有間歇性施襲。



秀茂坪警區副指揮官溫景亨署理高級警司交代案情。（翁鈺攝攝）

秀茂坪警區副指揮官溫景亨署理高級警司交代案情，昨日（11日）上午8時20分，被捕印傭大廈樓下的保安尋求協助，表示她照顧的93歲關姓老婦毫無反應。救援人員接報到場為關婦急救，並送往聯合醫院救治，惜最終於上午9時12分證實不治。當時軍裝警員初步檢查死者身體，並無發現明顯致命傷痕，涉事單位亦沒有打鬥或搜掠痕跡。

印傭涉間斷性擊打死者頭頸面部逾20次

直到今日清晨時分，警方檢取相關閉路電視錄影片段，發現昨早8時03分至8時10分，被捕印傭對死者多次施襲，間斷性徒手襲擊死者頭、頸及面部擊打逾二十次，並踩其腹部粗暴移動死者的身體。

直到上午8時10分，被捕印傭發現死者倒臥床上，並無毫無反應，於是嘗試餵水及輕輕拍醒死者，但並無效果，遂報警求助送院。

秀茂坪警區副指揮官溫景亨署理高級警司交代案情。（翁鈺攝攝）

警查片段拘捕印傭涉謀殺 死者身上多處疼傷

警方翻查相關片段後，今日凌晨3時50分到相關單位拘捕52歲印傭，涉嫌謀殺。而法醫發現死者胸口有兩處瘀傷，下腹及右腹部各有一處瘀傷，右下巴有一處瘀傷，以及左邊頸部有擦傷，但身體並無明顯致命傷勢，法醫稍後會解剖進一步確認死因。

警方調查相信因為照顧關係，兩人長期有磨擦，關係並不良好。而社署有定期探望死者。翻查閉路電視錄影，警方發現過去半個月，被捕印傭每日均有間歇性施襲。

死者有長期病患無兒子 親戚聘請印傭照顧

死者為已婚人士，但其丈夫於30年前因病去世，死者此後獨居。死者有長期病患，包括三高，2017年前確診大腸癌，兩年多前更中風，需要長期食藥及覆診。因應身體狀況，醫生要求24小時照顧。其後經親戚安排，於2022年底聘請了被捕印傭，並於2023年1月起開始照顧死者。而死者本身無兒女，其他親戚並非經常性探訪，個別親戚一個月探望一次。