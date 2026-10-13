警破專呃港漂生租金詐騙集團　拘5人包括地產經紀　9宗案涉$104萬

警方昨日（12日）展開代號「銳擊」的打擊租務詐騙行動，成功搗破一個專門針對「港漂」學生及「高才通」來港專才的詐騙集團。該集團涉嫌在內地社交平台刊登虛假香港住宅租盤，並安排持牌地產經紀陪同看房，再誘使受害人到葵涌區辦公室，簽署偽造租約及轉賬按金。



集團運作約兩個月，案件共涉及9宗同類詐騙案，涉案總金額約104萬港元，最高一宗損失19萬，受害人繳交一年租金。警方經調查後，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕包括集團主腦在內的3男2女（17至45歲），被捕人當中包括地產經紀。



地產代理監管局執行總監陳汝儆先生（左）及警方將軍澳警區情報組督察鄔珺如（右）交代案件。（王譯揚攝）

將軍澳警區上月接獲一名「港漂」學生報案，事主指早前透過內地社交平台尋找香港租盤，期間接觸到一間聲稱是香港公寓管理的公司。其後受害人在香港與兩名自稱地產經紀的男子會面睇樓，並於網上簽署了一些租約，隨後透過銀行轉賬方式繳交按金。惟受害人交完按金後，騙徒便失去聯絡，事主因而報警求助。

警方經深入調查後，發現該詐騙集團另外涉及8宗同類型的詐騙租金案件。集團成員首先在內地社交平台開設帳戶，刊登虛假的香港住宅租盤廣告，目標針對有意在香港租房的人士。當受害人表達租房意向後，集團成員便會假扮地產經紀，安排並帶同受害人實地看房。

集團成員首先在內地社交平台開設帳戶，刊登虛假的香港住宅租盤廣告，目標針對有意在香港租房的人士。集團成員假扮地產經紀，安排並帶同受害人實地看房，再引導受害人簽署偽造的租約，將租金及按金，轉賬至指定的個人銀行戶口。 （警方提供）

騙徒設「真經紀陪睇樓」扮正規租務 引受害者轉賬私人戶口即失聯

警方將軍澳警區情報組督察鄔珺如指，為了提升騙局的可信性及降低受害人的戒心，他們會安排持牌地產經紀陪同看房，營造正規租務的假象。其後，受害人會被引領到集團位於葵涌區的簡陋辦公室，騙徒利用受害人不熟悉香港租務程序的弱點，引導受害人簽署偽造的租約，並指示受害人將為期三個月至一年不等的租金及按金，轉帳至指定的個人銀行戶口。

受害人完成轉賬後，騙徒便會失去聯絡。調查亦發現，部分受害人其實從未親身前來香港看房，他們僅收到騙徒傳送給他們的樓盤短片，便直接在網上簽署租約，隨後按騙徒指示匯入按金過數。

警方亦搜查了集團位於葵涌區的辦公室，檢獲偽造租約文件、影印機及電子器材。（王譯揚攝）

警拘5人當中包括地產經紀 最高一宗損失$19萬

警方經過深入調查及情報分析，成功鎖定集團成員的身份，並於昨日（12日）以「串謀詐騙」罪名拘捕5人（3男2女），年齡介乎17至45歲，當中包括集團主腦。被捕人士報稱職業為地產經紀、廚房員工、裝修工人及無業。目前兩名分別40歲及45歲的女被捕人已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。其餘被捕人現正被扣留調查。

警方亦搜查了集團位於葵涌區的辦公室，檢獲偽造租約文件、影印機及電子器材，案件現正交由將軍澳警區重案組第一隊跟進。消息指，集團安排地產經紀與受害人「睇樓」，警方仍調查該名地產經紀，是同謀抑或被集團利用。案件共涉及9宗同類詐騙案，涉案總金額約104萬港元，最高一宗損失19萬。受害人繳交一年租金，騙徒訛稱繳交一整年能換取優惠作招徠。

網上睇樓點分真假？地監局教睇正規廣告必備「四大資料」

地產代理監管局執行總監陳汝儆提醒，來港人士或學生，需要透過中介人尋找物業時，必須委託香港的持牌地產代理，千萬不要透過無牌中介人。持牌代理受到監管，並且擁有物業租賃及物業交易方面的專業知識，有責任為租客核實業主的身份。特別是透過網上平台尋找物業，更需要格外小心謹慎。尤其是某些社交平台不需要實名開戶認證，該處發出的訊息未必正確或真實。因此，在網上平台瀏覽物業訊息及廣告時，不要輕易相信。

如果是由持牌地產代理正規發出的廣告，下方會附有4項資料：第一，個別持牌地產代理公司的營業名稱；第二，其營業公司的牌照號碼；第三，該樓盤廣告特定的物業編號；第四，廣告發出的日期。

市民可透過地產代理監管局網頁的牌照目錄中查核，持牌代理人的真偽。（地產代理監管局網頁截圖）

地產代理監管局提醒：核實經紀身份、親身睇樓及簽訂正規協議

至於如何識別廣告發出者或接觸的人士是否持牌代理？大家宜向對方索取全名、公司名稱及牌照號碼，包括公司電話號碼及個人電話號碼。有關資料可以在地產代理監管局網頁的牌照目錄中查核，只需輸入任何一項資料，便能查出該名人士是否擁有牌照。

尋找物業最實際的做法是實地視察物業，並由代理親身帶同前往，看房時亦可檢視代理的地產代理證件，證件上附有相片。視察時若根據正規程序，會簽署一份法定的地產代理協議，協議內會填寫公司名稱、公司牌照號碼，以及營業員的姓名和牌照號碼等資料。

地產代理監管局執行總監陳汝儆先生向公眾作出呼籲。（王譯揚攝）

找到合適物業後，必須與真正的業主或有權出租的人士簽訂租約，而非簽署所謂的「管理合約」或各式名稱不明的合約，應是一份正規的臨時租約或正式租約。租約上面應印有出租方的姓名、身份證明文件號碼及地址等資料。透過持牌地產代理辦理的話，持牌地產代理有責任為租客核實這些資料。

籲學生勿將金錢交予中介人 業界勿與無牌人士合作

當交付訂金或租金時，切勿將金錢交給中介人，而是要直接交給有權出租物業的人士。市民可透過地產代理監管局的消費者教育網站索取資料，網頁內有詳細資料講述租樓注意事項，並備有《安心租屋指南》、《非本地學生在香港租屋指南》等小冊子供市民參考。

陳汝儆亦呼籲，地產代理業界亦要特別留意及小心，特別是有陌生人士提出合作生意或介紹客戶時，必須查清該人士的身份是否同為持牌代理。若對方並非持牌代理，便不可與其進行任何生意往來。

集團引導受害人簽署偽造的租約，並指示受害人將為期三個月至一年不等的租金及按金，轉賬至指定的個人銀行戶口。（王譯揚攝）

此外，若持牌代理在香港接觸到其他來港想尋找物業的人士，應盡量詳細解釋香港的物業交易流程，讓他們了解需要進行土地查冊及簽署各項文件等程序。當他們熟悉整個程序後，便不易被騙徒蒙騙。

市民如懷疑自己遇到騙案，請即致電警方的防騙易熱線18222或到就近警署報案。警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年，市民切勿以身試法。