港鐵：觀塘綫藍田站路軌旁發生火警　觀塘來往調景嶺服務一度暫停

港鐵於今日（13日）傍晚近6時表示，由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘站來往調景嶺站列車服務暫停；觀塘站來往黃埔站維持每4分鐘一班車。至晚上6時10分，港鐵指免費接駁巴士已到達，接載乘客來往觀塘、藍田及油塘站。同時由於藍田站現時沒有列車服務，藍田站正關閉。港鐵呼籲市民考慮使用港鐵其他線路或其他交通工具。



晚上約6時半，港鐵稱消防及港鐵人員已撲滅火種，並正在進行安全檢查。至晚上約6時38分，港鐵再表示，於藍田站附近路軌旁的火警已經處理，觀塘綫列車服務逐步回復正常。據了解，事發在藍田站往黃埔方向的路軌。

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉，大批消防員及港鐵職員在車站月台調查及處理事件。（梁偉權攝）

大批網民在社交平台上載現場影片及照片，從片中可見，藍田站內發出警報聲，並有廣播指「由於發生嚴重事故，本站將會關閉，乘客必須立即離開」。

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉。（Threads @luk.mall）

城巴及九巴均宣布，因應港鐵藍田站的突發事故，部分路線正加強服務，以疏導受影響乘客。

城巴下列路線現正加強服務：

．E22A（將軍澳(康盛花園)來往航天城）

．619X（中環(港澳碼頭）️往順利）

．798（調景嶺站來往火炭(駿洋邨)）

九巴下列路線現正加強服務：

．98 [牛頭角站 - 將軍澳工業邨（循環線）]

．98A [牛頭角站 - 坑口（北）（將軍澳醫院）（循環線）]

．296A [牛頭角站 - 尚德（循環線）]

．600［中環林士街 - 安達臣］

．601［金鐘站 - 寶達］

．619 ［港澳碼頭 - 順利］

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉，候車市民陸續離開車站。（Threads @luk.mall）

運輸署亦於下午5時48分公布，署方接獲港鐵公司通知，觀塘綫列車服務調整，提醒市民為行程預留充裕時間。