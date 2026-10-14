港鐵藍田站設備冒煙｜連續兩日繁忙時段故障　打工仔大受影響

港鐵連續兩日發生故障，並且撞上巿民返工放工繁忙時段。昨日（13日）傍晚近6時，港鐵藍田站附近路軌旁有設備起火，導致觀塘綫來往觀塘站至調景嶺站的列車服務一度暫停，藍田站關閉，東九龍區的交通亦受牽連。今日（14日）早上近9時，港鐵宣布藍田站月台有設備冒煙，為確保安全，現時觀塘綫列車不停藍田站。



港鐵繁忙時段一般為星期一至五上午7時30分至9時30分，以及下午5時30分至7時30分。今次是港鐵連續兩日內，在繁忙時段均發生事故，導致列車服務受影響。

港鐵正安排免費接駁巴士，行駛觀塘至油塘站，呼籲乘客為行程預留充裕時間。

今早（14日）藍田站月台有設備冒煙，現時觀塘綫列車不停藍田站。（香港01記者攝）

昨日（13日）藍田站路軌旁發生火警

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站一度關閉。港鐵稱，事故緣於道岔（波口）設備一件絕緣膠因短路起火。（港鐵提供）

港鐵昨日表示，事發後為安全起見，港鐵人員隨即前往現場處理，並召消防到場協助，用滅火器將火種熄滅。經消防人員視察及港鐵人員進行全面安全檢查，並待波口冷卻至合適溫度及確認行車安全後，觀塘綫列車服務於傍晚約6時半起逐步回復正常。港鐵稱會深入調查事件成因。

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站一度關閉。港鐵稱，事故緣於道岔（波口）設備一件絕緣膠因短路起火。（港鐵提供）

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉，大批港鐵職員、消防員及警員在月台調查，當中包括消防處公路及鐵路拯救員（頭盔上有紅黃相間方格標貼）。（梁偉權攝）

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港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉，大批港鐵職員、消防員及警員在月台調查，當中包括消防處公路及鐵路拯救員（頭盔上有紅黃相間方格標貼）。（梁偉權攝）

事故期間大批網民在社交平台上載現場影片及照片，從片中可見，藍田站內發出警報聲，並有廣播指「由於發生嚴重事故，本站將會關閉，乘客必須立即離開」。九巴及城巴因應港鐵事故，一度加強巴士服務。

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉。（Threads @luk.mall）