港鐵藍田站路軌火｜觀塘區路面大擠塞人流逼爆　城巴九巴加強服務

港鐵於今日（13日）傍晚近6時表示，由於觀塘綫藍田站路軌旁發生火警，觀塘站來往調景嶺站列車服務暫停；觀塘站來往黃埔站維持每4分鐘一班車。同時由於藍田站現時沒有列車服務，藍田站正關閉。港鐵派出免費接駁巴士，接載乘客來往觀塘、藍田及油塘站，並呼籲市民考慮使用港鐵其他線路或其他交通工具。至晚上約6時38分，港鐵稱火警已經處理，觀塘綫列車服務逐步回復正常。



觀塘及藍田一帶路面交通，因藍田站關閉而嚴重擠塞。事故期間，有讀者向《香港01》提供圖片，可見晚上6時半左右，港鐵觀塘站對開一帶行人路，均擠滿了人，大部分是等候巴士的乘客。觀塘站附近的巴士，大多擠迫至難以登車。即使市民能夠逼上巴士，亦由於路面擠塞，巴士亦未能及時駛離分站。另有駕駛人士指出，藍田站附近大擠塞，東隧出入口極為塞車。



觀塘站附近行人路塞滿等巴士的人流。（讀者李太提供圖片）

城巴表示，因應港鐵藍田站突發事故，城巴已即時加密以下路線班次，以疏導受影響乘客。城巴會繼續留意情況，適時再調整服務。下列路線現正加強服務：

- E22A（將軍澳(康盛花園) ↔️ 航天城）

- ⁠619X（中環(港澳碼頭）️➡️順利）

- 798（調景嶺站 ↔️ 火炭(駿洋邨)）

同時，九巴因應港鐵觀塘綫觀塘至調景嶺站列車服務暫停，九巴現正調動資源，加強下列路線服務︰

98 [牛頭角站 - 將軍澳工業邨（循環線）]

98A [牛頭角站 - 坑口（北）（將軍澳醫院）（循環線）]

296A [牛頭角站 - 尚德（循環線）]

600［中環林士街 - 安達臣］

601［金鐘站 - 寶達］

619 ［港澳碼頭 - 順利］

觀塘站附近行人路塞滿等巴士的人流。即使能塞上巴士，亦難以即時開車。（網上圖片）

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉，大批消防員及港鐵職員在車站月台調查及處理事件。（梁偉權攝）

大批網民在社交平台上載現場影片及照片，從片中可見，藍田站內發出警報聲，並有廣播指「由於發生嚴重事故，本站將會關閉，乘客必須立即離開」。除藍田外，觀塘、油塘、鑽石山等港鐵站，亦擠滿了乘客。

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉。（Threads @luk.mall）

港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉，候車市民陸續離開車站。（Threads @luk.mall）

運輸署亦於下午5時48分公布，署方接獲港鐵公司通知，觀塘綫列車服務調整，提醒市民為行程預留充裕時間。

及至下午6時半，運輸署指因突發事件，鯉魚門道往旺角方向，近藍田港鐵站的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。