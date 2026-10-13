長青隧道口Tesla越線衝去對面線　釀5車相撞　3人受傷送院｜有片

青衣今日（13日）發生嚴重車禍。傍晚6時44分，警方接獲報案指長青隧道往九龍方向出口，有5輛車相撞，分別是兩輛輕型貨車及3輛私家車，據報一度有人被困。救援人員到場，證實意外中有3名傷者，所幸僅受輕傷，清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。



網上有片段記錄事發一刻，往元朗方向進入隧道管道一刻，一輛Tesla私家車突然從中線切向快線，追撞快線前方私家車，兩車貼壆翻滾至對向往九龍方向行車線，期間更出現火光；而出九龍方向則有車輛被波及撞到。另有片段顯示，往九龍方向的車輛見意外發生，立即緊急煞停，並有路經駕駛者下車協助。



據了解，36歲Tesla女司機報稱頭暈，由長青隧道口往元朗方向中線切往快線，撞向另一輛私家車，兩車繼而衝向對面九龍方向行車線，再撞另一輛私家車和兩輛輕型貨車，該名女司機頸部受傷，原本同往元朗方向捱撞的62歲連姓私家車男司機，和其中一輛輕型貨車的37歲男司機，同樣臉胸受傷，3人清醒送院治理。

意外中，波及至少5車。（讀者提供）

黑色七人車車頭嚴重凹陷、損毀不堪。（讀者提供）

現場有多輛涉事車輛停在行車線上，車身均有明顯損毀。（讀者提供）

網上相片可見，現場有多輛涉事車輛停在行車線上，車身均有明顯損毀。其中一輛黑色私家車及一輛黑色輕型貨車及黑色私家車，車頭嚴重凹陷、損毀不堪，車體零件及碎片散落一地。

往九龍方向的車輛見意外發生，立即緊急煞停，並有路經駕駛者下車協助。（Facebook 車cam L（香港群組））

運輸署宣布，因交通意外，青葵公路(往九龍方向)近長青隧道出口的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

車體零件及碎片散落一地。（網上相片）

因交通意外，青葵公路(往九龍方向)近長青隧道出口的部份行車線現已封閉。（網上相片）