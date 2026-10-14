藍田站月台冒煙｜學生返學遲半個鐘：好鬼麻煩　北上整牙女搵車搭

港鐵藍田站連續兩日出現故障。繼昨日（13日）傍晚發生事故後，今早（14日）返工返學的繁忙時間，藍田站月台設備又冒煙，令藍田站列車服務一度暫停，不少市民大失預算。記者今早在現場訪問多名受影響的市民，有人直言行程受阻至少半小時，預計上學將會遲到，有學生直言：「好鬼麻煩。」有市民促請港鐵在非行車時間徹底檢查，防範「後遺症」。



學生林先生促請港鐵加強檢測。（馬耀文攝）

正趕返校的學生林先生表示，昨日傍晚放學時間沒有遇上港鐵故障，「尋日無事，我啱啱好5點半走咗」，豈料今日出門返學卻遇上故障延誤。林先生無奈表示：「我諗起碼都要用多半個幾鐘左右，會遲到。」

他指出，昨日的突發意外非大家所樂見，但連續兩日同一路段接連出現事故，難免令人質疑是否監管有漏洞：「但係今日唔知係咪疏忽導致。」他促請港鐵加強檢測，「希望以後可以check（檢查）得清楚少少，可以喺無乘客嘅時段，睇吓有無造成其他後遺症。」

方先生趕往調景嶺返學，大呻：「好鬼麻煩，搞咁多嘢。」（馬耀文攝）

趕往調景嶺返學 方先生大呻：好鬼麻煩，搞咁多嘢

另一名同樣趕返學的方先生對接連發生的故障感到無奈。他坦言：「唔係好清楚咩事，好鬼麻煩囉，趕住返學㗎嘛！」方先生要前往調景嶺上學，受事故牽連，預計要額外耗費至少半小時轉車，再次說：「好鬼麻煩囉，搞咁多嘢。」

原定北上深圳看牙醫 女乘客站外茫然：唔知去邊度坐車

除了趕上學的學生外，不少過境乘客的行程亦被打亂。一名不願透露姓名的女乘客表示，今日原定打算前往深圳看牙醫，但抵達藍田站後才赫然發現交通受阻，「本身係去深圳，我想去整牙」。該名女士坦言不知要轉乘什麼車，苦笑稱：「唔知啊，唔知去邊度坐車。」

原定北上深圳看牙醫的女士茫然：「唔知去邊度坐車。」（馬耀文攝）

港鐵藍田站現場情況

藍田往調景嶺方向月台盡頭的房間有白煙散出，消防員在場處理。（《香港01》圖片）

港鐵一度安排免費接駁巴士，行駛觀塘至油塘站，中途藍田站乘客可上下車，乘客為行程預留充裕時間。

智慧交通聯盟理事長、立法會前議員張欣宇表示，今日發生故障的位置是在車站的機房，而昨日是路軌位置起火，並非同一個位置。

事故期間列車不停藍田站。（香港01圖片）

消防車在藍田站外。（香港01圖片）

事隔不足15小時，港鐵藍田站再發生事故。昨日（13日）傍晚6時許藍田站附近路軌旁有設備起火，觀塘綫來往觀塘站至調景嶺站的列車服務一度暫停，藍田站曾經關閉。港鐵公布事件緣於道岔（俗稱「波口」，路軌轉接器）設備一件絕緣膠因短路起火。