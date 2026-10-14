海關多區士多報紙檔「放蛇」　搗10私煙零售點　拘10人檢$54萬貨

海關在10月7日至14日，透過喬裝顧客「放蛇」試購，突擊搜查全港多區共10個零售點，包括士多、雜貨店及報紙檔，成功破獲多宗涉嫌販賣未完稅私煙及「白牌煙」的案件。



行動中，海關共拘捕10人，並檢獲約12萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約54萬元，應課稅值約48萬元。海關強調執法行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



海關喬裝顧客在不同類型的香煙零售店，包括士多、雜貨店及報紙檔進行突擊試購，搗破10個私煙零售點。（林振華攝）

海關稱一直密切留意市場情況，並加強全港各區的巡查，近日仍然發現有部分香煙零售點，以低於煙草稅法定稅率的價錢售賣香煙。行動中，海關人員在10個分別位於屯門、荃灣、青衣、葵涌、深水埗、慈雲山、薄扶林及北角的零售點採取執法行動，拘捕相關店舖的負責人及職員。3男7女被捕人年齡介乎26至73歲。

海關人員發現部分檢獲的海外品牌香煙，在香港從來沒有完稅紀錄。（林振華攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組高級調查主任吳朗譽表示，在行動期間發現部分零售點公然售賣私煙；亦有部分零售點以較低價格，出售包裝與已完稅香煙一樣、且附有法律規定健康警告的香煙，即所謂的「白牌煙」。根據現行法例，低於稅率的「白牌煙」必須證明已課稅，否則會被推定為未完稅私煙。

吳朗譽稱，海關人員調查時亦發現，部分檢獲的海外品牌香煙，根據海關系統顯示是在香港從來沒有完稅紀錄，故有理由懷疑該等香煙亦屬未完稅私煙。海關正聯繫相關海外香煙生產商進一步檢驗相關香煙，不排除這些香煙實為假煙。

為進一步打擊「白牌煙」，政府已於今年9月11日正式在憲報公布3項附屬法例，推動新一階段的控煙措施，包括吸煙產品統一包裝設計以及實施完稅標籤系統制度，將於2027年全面實施，以讓市民及商販更易分辨完稅煙與白牌煙，同時提升海關打擊白牌煙的執法效能。

有部分香煙零售點以低於煙草稅法定稅率的價錢售賣香煙。（林振華攝）

根據海關紀錄，涉及零售商舖販賣私煙的案件中，最高判刑紀錄為監禁6個月。海關表示，將繼續密切留意市場情況，加強巡查香煙零售點。海關呼籲各零售商切勿售賣來歷不明的香煙，對來貨價低於煙稅的香煙必須提高警惕，以免觸犯刑事責任；同時提醒零售商與市民，網上買賣私煙同屬違法。

根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、販賣或購買私煙均屬違法，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時舉報熱線182 8080、透過舉報專用電郵 crimereport@customs.gov.hk 以及網上表格作出舉報。