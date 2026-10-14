大耳窿集團18人涉放數淋油等被捕　債仔借2萬實收1.4萬年利率500%

警方新界南總區聯同多個警區，展開為期三日的打擊非法放債及收數行動，搜查旺角一間財務公司，瓦解一個高利貸集團，合共拘捕18名本地男女（17至69歲），包括公司負責人、職員、電話放債登記人及傀儡戶口持有人。



警方揭發有受害人借貸後，被公司以「高昂行政費」變相扣款扣取實質貸款，以躲避上限48厘的法例規定，實質年利率高達160厘；其後受害人更遭來歷不明電話推銷高達500厘年利率的「免露面」高利貸，最終因無力償還而遭淋紅油恐嚇。警方初步估計，涉案傀儡戶口過去一年清洗逾7,000萬元犯罪得益。



有受害人借貸後，被公司以「高昂行政費」變相扣款扣取實質貸款，以躲避年利率上限48厘的法例規定。（黃學潤攝）

警方今年8月份接獲一宗刑事毀壞報案，一個位於葵涌的住宅單位因住戶欠債，被人淋紅油追數。警方調查後發現，受害人曾向不同財務公司借貸，其中一間財務公司以年利率高達160%進行借貸，達法例上限48%的逾3倍。有關財務公司會先將貸款全數交給申請人，隨即巧立名目要求申請人即時繳交高昂的「行政費」，變相扣起部分貸款，藉此逃避相關的刑事責任。

新界南總區反三合會行動組總督察黃志騰指，調查亦發現，當受害人成功獲批貸款後，便會「巧合地」開始接連收到來歷不明的隨機放債電話，標榜毋須露面、毋須入息證明等即可獲批貸款，但年利率達500%或更高。由於受害人債台高築，一般正常銀行或持牌財務公司已經無法借貸，於是接受非法放債，並遵照指示向不同傀儡戶口還款。當中一名受害人向財務公司借2萬元，最終被扣取6,000元「手續費」，警方經計算後發現實際年利率高達500%。

新界南總區反三合會行動組總督察黃志騰交代案件。（黃學潤攝）

據了解，涉案高利貸集團自2022年開始運作。警方經過兩個月調查後，一連三日展開執法行動，在周一（12日）持搜查令突擊搜查旺角一間財務公司，當場拘捕一名公司負責人及2名職員，並在公司內檢獲10萬元現金、2部電腦及大量貸款申請文件等。與此同時，警方拘捕6名透過隨機放債電話號碼的登記人，以及6名負責收款的傀儡戶口登記人。初步調查顯示，該6個傀儡戶口在過去一年合共清洗超過7,000萬元懷疑犯罪得益。

另外，沙田、葵青、大嶼山警區，亦就區內的非法追數活動，分別拘捕了3名本地人，涉嫌干犯「刑事恐嚇」及「刑事毀壞」，當中最年輕的被捕人年僅17歲。各人涉嫌以電話滋擾、恐嚇欠債人，甚至向住宅單位淋紅油等。據悉，他們的「上線」聲稱每次犯案可獲1,000至2,000元報酬，但與不少其他同類案件一樣，落手犯案後很多時未及收取報酬已被捕。

行動中，警方合共拘捕13男5女本地人，年齡介乎17至69歲，涉嫌「沒有牌照而經營放債人業務」、「以過高利率貸出款項」、「洗黑錢」、「刑事恐嚇」及「刑事毀壞」。當中有被捕人有黑社會背景。

警方提醒市民，如有借貸需要，應光顧銀行或持有有效放債人牌照、信譽良好的財務公司，切勿輕信網上的「免入息審查」、「特快批核」的非法放債。此外，市民切勿將個人資料或銀行戶口出售或租借予他人，資料極有可能被不法之徒用作非法活動，導致資料持有人亦需負上刑事責任。