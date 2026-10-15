彌敦道男子馬路狂奔　共5人站燈位影相　目擊者：影巴士｜有片

本港過往都有巴士迷專注拍攝巴士，卻遇上意外。Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（14日）流傳一段影片，長約23秒，帖主晚上或凌晨時分乘搭巴士，可見巴士沿旺角彌敦道往太子方向行駛，全部店舖已經關門，車外有一名男子沿馬路右線一直狂奔，其後方沒有車輛，跑到惠豐中心對開燈位時，已有4名男子一早站在行人過路處，連同狂奔男，總共5人一起拍攝巴士，影片傳出笑聲，未見有人受傷。



巴士外有一名男子沿馬路右線一直狂奔，其後方沒有車輛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

帖主笑言「以為做乜跑馬路，原來為咗影巴士」，許多網民亦留言「癡X線，遲早被車撞X死」、「跑姿幾靚」、「我見到人快過車」。

根據香港法例第374章《道路交通條例》第48條，任何行人在道路上疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，最高可處第1級罰款，即2,000元。

巴士外有一名男子沿馬路右線一直狂奔，其後方沒有車輛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

此外，根據第374G章《道路交通（交通管制）規例》第39(a)(ii)條，行人如身處交通燈控制的過路處15米範圍內，必須使用該過路處橫過馬路；第39(a)(iii)條亦規定，行人身處行人天橋或行人隧道15米範圍內，須使用相關設施過路。

男子跑到惠豐中心對開燈位時，已有4名男子一早站在行人過路處，連同狂奔男，總共5人一起拍攝巴士，影片未見有人受傷。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

同一規例第39(c)條列明，行人不得攀越或穿過路邊圍欄或中央分道帶而進入行車道。根據第61(2)條，無合理辯解違反上述規定，最高可處第1級罰款，即2,000元。