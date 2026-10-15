警破高利貸集團拘22人　年利率逾300%　快速批核免信貸審查作招徠

警方偵破一個高利貸集團。警方指，西九龍區一間財務公司以快速批核、免信貸審查、手續簡單「吸客」借錢，實際年利率最高卻逾300%，且巧立名目剋扣借貸人「手續費」，更以淋油等非法手段追數。深水埗警區刑事部一周內拘捕22人，包括主腦及骨幹，揭發相關財務公司戶口，過去一年有超過9,000萬港元的交易記錄，並在負責人住所檢獲兩部總值120萬元的名車。



行動中，檢獲的證物包括1,000多份借貸文件、多部電腦、手提電話；同時在兩間公司內，檢取將200萬元港幣現金犯罪得益、名貴手錶及金飾等。（林振華攝）

深水埗警區反三合會行動組主管鄭源霖指，近月有報案人因為債務問題，被人以電話刑事恐嚇、甚至上門淋紅油滋擾。經了解及調查後，發現有部份報案人均曾向西九龍區同一間財務公司申請借貸，當中實際年利率遠超法定上限。經情報收集及深入調查後，探員成功掌握與高利貸集團有關人員的身份、相關財務公司位置，並鎖定以違法手段滋擾借貸人的同夥。

鄭源霖續指，深水埗警區刑事部於10月9日至15日期間展開行動，拘捕22人，包括1名集團主腦、6名骨幹成員及13名作出刑事恐嚇收數電話的登記人；亦有2名淋紅油收數等疑犯，部份人有黑社會背景。

行動中，檢獲的證物包括1,000多份借貸文件、多部電腦、手提電話；同時在兩間公司內，檢取將200萬元港幣現金犯罪得益、名貴手錶及金飾等。（林振華攝）

行動期間，深水埗警區反三合會行動組探員於10月12日持搜查令，突擊搜查油麻地兩間位於同一幢商業大廈內、持放債人牌照的財務公司，該兩間公司由同一高利貸集團操控，其負責人、股東及員工共3男4女被捕，涉嫌干犯串謀以過高利率放債罪。

行動中檢獲的證物包括1,000多份借貸文件、多部電腦、手提電話；同時在兩間公司內，檢取約200萬元港幣現金犯罪得益、名貴手錶及金飾等。調查所知，相關財務公司名下的銀行戶口，過往一年有超過9,000萬港元的交易記錄。警方已將該財務公司名下其中一個銀行戶口內約100萬港元資產凍結；亦在負責人位於尖沙咀及將軍澳的住所，檢獲兩部名貴汽車，價值共約120萬港幣，相信為集團的犯罪得益。行動仍然繼續，警方不排除有進一步拘捕行動。

行動中，檢獲的證物包括1,000多份借貸文件、多部電腦、手提電話；同時在兩間公司內，檢取將200萬元港幣現金犯罪得益、名貴手錶及金飾等。（林振華攝）

行動中，檢獲的證物包括1,000多份借貸文件、多部電腦、手提電話；同時在兩間公司內，檢取將200萬元港幣現金犯罪得益、名貴手錶及金飾等。（林振華攝）

鄭源霖提到犯罪集團放高利貸的手法。首先他們會透過網上宣傳或推銷電話接觸市民，以快速批核貸款、免信貸報告審查、手續簡單等作招徠。借錢期間借貸人只需到財務公司花十多分鐘時間，提供自己個人資料便可以完成借貸，短時間內獲批現金。

借貸過程中，犯罪集團會以不同藉口、例如手續費、行政費等，巧立名目扣取借貸人的貸款金額，該財務公司更會抽取25%借款作為手續費，貸款的實際年利率遠高於法定最高年利率48%、甚至超過300%。

另外，有關財務公司會委託專門負責收數的人士非法收數，包括前往目標住宅及公司單位，以恐嚇方式向借貸人收數或於單位外淋紅油、張貼寫上借貸人個人資料的收數字條；又或者透過電話或者通訊軟件，向借貸人作出滋擾及恐嚇他們的親友。

行動中，檢獲的證物包括1,000多份借貸文件、多部電腦、手提電話；同時在兩間公司內，檢取將200萬元港幣現金犯罪得益、名貴手錶及金飾等。（林振華攝）

深水埗警區刑事總督察黃泳洪提醒市民，如有借貸需要，應光顧銀行或持有有效放債人牌照及信譽良好的財務公司，切勿輕信網上的「免入息審查」、「特快批核」的非法放債。此外，市民切勿將個人資料、或已實名認證的電話卡出售或租借予他人，資料極有可能被不法之徒用作非法活動，導致資料持有人亦需負上刑事責任。

另外，行動中，兩名人士因干犯收數相關刑事毀壞案件被捕。警方呼籲市民尤其青少年切勿被不法份子在網上平台以「搵快錢」或「無需經驗」等誘因招攬，為微薄報酬進行違法收債活動，導致前途盡毀。刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監10年，市民切勿以身試法。

警方重申，會持續打擊高利貸集團的違法活動，並會積極跟進財富調查，以凍結及充公不法份子的犯罪得益。

深水埗警區刑事總督察黃泳洪（左）及深水埗警區反三合會行動組主管鄭源霖（右）。（林振華攝）

行動中，檢獲的證物包括1,000多份借貸文件、多部電腦、手提電話；同時在兩間公司內，檢取將200萬元港幣現金犯罪得益、名貴手錶及金飾等。（林振華攝）