大埔周生生偷鏈案｜警拘扮客男接贓女　僅起回部份金鏈其餘已放賣

大埔廣福道70號周生生珠寶金行昨午（14日）3時許發生盜竊案，職員報案稱一名男子到店佯裝顧客查看貨物，伺機偷走一條價值79,000港元金頸鏈，其後往廣福里方向逃去。



警方今日（15日）表示，經翻查「銳眼計劃」下的閉路電視片段，迅速鎖定涉案疑犯的行蹤，於案發24小時之內，以「盜竊」等罪拘捕一名37歲男子，及一名29歲接贓女子。警方起回該條金鏈的一部分，目前正追查其餘部分的下落。



據悉，被盜金鏈被分成一半，有部分已賣予沙田區內一珠寶金行。（林振華攝）

警方起回該條被盜金鏈的一部分，目前正追查其餘部分的下落。（林振華攝）

昨日（14日）大約下午3時許，警方接獲大埔區內一間珠寶金行報案，指一名男子在店內選購金器，試戴一條金鏈期間，男子故意引開售貨員的注意力，隨即攜帶金鏈奪門逃跑。售貨員未能及時截停疑犯，於是報警求助。該條損失的金鏈重約60克（即一両半），價值約港幣79,000元。

大埔警區重案組督察麥嘉昊交代案件指，警方迅速在24小時之內拘捕，偷金鏈的男賊及接贓女。（林振華攝）

大埔警區人員接報後迅速翻查「銳眼計劃」下所安裝的閉路電視系統，迅速鎖定涉案疑犯的行蹤，並於今日（15日）下午3時半在大埔區內，拘捕涉嫌偷走該金鏈的疑犯。疑犯現正被扣留調查，警方亦檢獲疑人犯案時身穿衣物。

警方於黃昏時分，拘捕另一名涉嫌協助處理贓物的女疑犯，並起回該條被盜金鏈的一部分，目前正追查其餘部分的下落。據悉，兩名被捕人均為無業，屬朋友關係。被盜金鏈被分成一半，有部分已賣予沙田區內一珠寶金行。

昨日（14日）下午，大埔廣福道70號「周生生」發生盜竊案，一名男子佯裝顧客，伺機偷走一條金鏈逃走。（羅日昇攝）

大埔警區重案組督察麥嘉昊表示，案件引起公眾關注，發生於珠寶金行等高風險店舖。匪徒通常會假扮顧客，要求售貨員展示不同款式的手飾或金器，並在試戴過程中以各種理由引開售貨員的注意，藉機犯案。

警方表示，能夠迅速破案，除了有賴閉路電視外，市民與業界的合作亦相當重要。大埔警區警民關係組人員一直與區內業界保持緊密溝通，適時提供重要罪案消息，並建議加強保安方法。案中，金舖負責人亦主動向警方提供線索，包括可疑人的外貌特徵與行蹤，對警方追緝匪徒發揮重要作用。

賊人犯案時身穿衣物被警方全部檢獲。（林振華攝）

為防止同類案件再次發生，警方與珠寶金行零售業界分享了以下保安建議：在人手允許的情況下，當有顧客試戴金鏈時，應安排一名店員站立在門口附近，以防匪徒搶去金鏈後逃去；要留意可疑顧客，避免讓同一名店員同時招呼多名顧客試戴金器或首飾，以免讓匪徒有機可乘。

警方呼籲金舖及相關負責人與警方保持緊密聯繫，若發現任何可疑人物、車輛或情況，即使僅屬懷疑，也應立即與警方聯絡。警方將繼續與業界並肩合作，加強情報交流及防罪宣傳，攜手打擊此類罪案，共同維護社區安全。