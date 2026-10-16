WhatsApp騎劫｜複製真群組另開假群組　騙虛幣公司職員轉走$400萬

過去兩周，警方共接獲逾150宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失逾1,500萬港元。其中一名從事虛擬貨幣兌換業務的公司職員，墮入WhatsApp帳戶騎劫騙局。受害人與公司同事及數名客戶開設工作群組，騙徒騎劫該職員的WhatsApp帳戶後，先封鎖其工作群組，再將群組內所有成員加入黑名單，令該職員無法透過WhatsApp與群組成員聯絡。



騙徒其後另建一個新群組，將真群組圖片、名稱、所有成員及其頭像全部複製，偽裝成原本的工作群組。接着再假扮客戶代表，以慣常方式向受害人提出虛擬貨幣兌換要求。受害人一如以往，先將加密貨幣匯到對方指定的錢包，再從客戶代表的虛擬貨幣帳戶扣除相關金額。

直至受害人發現該客戶的虛擬貨幣錢包不足扣減，於是致電客戶查詢，客戶表示從未提出過相關要求。受害人再細心觀察後，發現群組所有成員均為騙徒假冒複製，而自己的WhatsApp帳戶已連結至不明裝置，才驚覺帳戶早已被騙徒騎劫，最終公司損失逾400萬港元。

過去兩周，警方接獲逾150宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，涉款逾1,500萬港元；一名虛擬貨幣兌換業務的公司職員誤信「工作群組」，轉賬400萬元予騙徒。（「CyberDefender 守網者」Facebook）

警方在Facebook「守網者」提醒市民：

1. 啟用雙重認證功能；

2. 不要盡信搜尋器的結果，建議將常用網頁加入書籤；

3. 避免連接公共WiFi或在公共電腦上登入網上帳號；

4. 任何經WhatsApp確認匯款前，記得打電話向對方核實。

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