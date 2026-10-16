內地來港大學生成騙徒重點目標　有博士生被「入境處」騙走$500萬

日前警方在Facebook專頁「香港警察」透露，大學生已成為詐騙集團的重點目標，主要涉及假冒官員同假冒客服騙局，特別是首年來港的內地新生。其中一名博士生於8月接獲自稱入境處來電，指其身份被盜用申請電話號碼，並發騷擾訊息，要求報案。電話轉駁至騙徒，誘其下載Teams、簽保密承諾書、接受24小時監聽，再以赴美交換為由向家人借錢，全程共享屏幕監視，最終騙走500萬港元。



警方指，相關電騙案件今年至今有728宗，按年激增140%；而涉及內地新生墮假官員騙局的款項達800萬元。警方呼籲市民謹記，切勿點擊短訊內的連結或回撥電話號碼；接獲任何自稱公安的來電，請立即掛斷。

相關電騙案件今年至今有728宗，按年激增140%；涉及內地新生墮假官員騙局款項達800萬元。（香港警察 Facebook）

警方亦拆解騙徒手法：

假冒客服：

1. 冒充銀行、電訊商、網購平台客服來電/短訊，稱帳戶異常、訂單問題或可退款；

2. 要求改用WhatsApp/視像通話，或開啟螢幕共享；

3. 以「取消服務/退款/驗證身份」為由，誘導轉帳，把所謂「驗證碼」填入轉帳金額欄（實為轉走存款）；

4. 針對學生常用電子錢包，訛稱帳戶要解凍，索取驗證碼或銀行資料。

假冒官員：

1. 冒充入境處、公安、廉政公署等來電，精準說出姓名、證件或留學資料；

2. 指控涉洗黑錢、違禁品或刑案，轉駁至假公安，以視像監視、錄口供、交「保證金/資產審查」施壓，要求「絕對保密」、勿告訴家人或學校；

3. 指示分批轉帳至指定戶口，或當面交現金予自稱「特務」的人。