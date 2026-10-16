尖沙咀猥褻案｜涉屢向扶手梯長靴短裙女腳部淋液體　26歲IT男落網

尖沙咀港鐵站及附近商場，接連發生多宗扶手電梯淋潑不明液體非禮案。一名26歲報稱任職資訊科技（IT）技術員的男子，涉嫌在本年1月至10月期間，於乘搭扶手電梯時，疑從後向女性受害人的腿部淋潑不明白色透明液體；至本月初，其中一名受害人企圖截停可疑人時，更在拉扯間導致右手手指嚴重受傷。



警方透過「銳眼計劃」閉路電視網絡及情報分析鎖定嫌犯，於昨日（10月15日）成功將其拘捕，並暫控3項「猥褻侵犯」及一項「傷人」罪，案件將於明日（17日）在西九龍裁判法院提堂。消息指，疑犯專門物色穿短裙及長靴的女子犯案。



警方其後搜查被捕人的住所，並檢獲其犯案時所穿著的衣物。（王譯揚攝）

警方於今年10月12日接獲一名女受害人報案求助。受害人指出，她於今年10月2日乘搭尖沙咀港鐵站的扶手電梯期間，小腿被一名男子從後淋潑不明的白色透明液體。受害人隨即質問該名男子，對方企圖逃去，雙方因而發生拉扯，並在拉扯期間，受害人右手手指嚴重受傷，該名男子隨即逃去。

警方接手調查後，油尖警區情報組根據情報分析，並主動進行網絡巡邏，發現有其他女性受害人有相似遭遇，並在網上討論區講述案件經過。警方隨即主動聯絡該兩名受害人，揭發疑犯於今年1月以相同犯案手法，在尖沙咀區內的港鐵站及商場的扶手電梯，向受害人大腿潑上不明液體。

油尖警區情報組刑事調查隊第六隊督察歐陽樂澄（左）及督察蘇倩怡（右）交代案件。（王譯揚攝）

有關不明液體具體屬什麼物質，暫有待化驗結果。消息指，被捕人專門尾隨年輕女士，物色穿短裙及長靴衣著的受害人。

油尖警區刑事調查隊第六隊督察歐陽樂澄指，警方透過「銳眼計劃」，翻查案發地點及附近的閉路電視錄影，迅速鎖定涉案男子身份，並於昨日（15日）採取拘捕行動，成功拘捕一名男子。被捕男子26歲，持有香港身份證，報稱任職資訊科技技術員，現正被警方扣留調查。警方其後搜查被捕人的住所，並檢獲其犯案時所穿著的衣物。

警方其後搜查被捕人的住所，並檢獲其犯案時所穿著的衣物。（王譯揚攝）

油尖警區情報組督察蘇倩怡指，香港雖是一個安全的城市，惟性罪行依然有可能發生。侵犯者其實不分國籍與職業，因此市民應時刻提高警覺，做好防範。如果不幸遇到非禮，應在確保自身安全的情況下，立即喝止侵害者，高聲呼救並報警求助。

案中其中一名受害人於1月遭受猥褻侵犯後，在網上討論區留言講述遭遇，但當時並未正式報案。警方呼籲，受害人毋須啞忍，因為「做錯事嘅唔係你哋」。只要挺身而出舉報，警方才能夠展開調查，將侵犯者繩之以法。勇敢報案不僅能幫助自己，更能保護他人，防止侵犯者將魔爪伸向其他無辜的市民。

Threads曾流傳多段帖文，其中本月初，一名女子稱在尖沙咀站被一名男子噴不明液體於腳部，與對方拉扯時弄傷手指，需轉介骨科做手術。（Threads 圖片)

Threads曾流傳多段帖文，其中一名穿長靴女子稱10月2日下午，在港鐵尖沙咀站搭扶手電梯時，「膝頭哥內側被噴咗啲不明液體feel到濕左（咗）」，並發現身後一級站着一名戴黑色粗框眼鏡的年輕男子，對方嘗試藏起一支裝有液體的透明小瓶。雙方一度拉扯，但對方掙脫逃去，事主最終手指骨裂，須由急症轉介至骨科；又引述醫生指要打全身麻醉打鋼針，生活極受影響。

Threads曾流傳多段帖文，其中本月初，一名女子稱在尖沙咀站被一名男子噴不明液體於腳部，與對方拉扯時弄傷手指，需轉介骨科做手術。（Threads 圖片)

警方重申，「猥褻侵犯」屬嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。