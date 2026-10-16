尖沙咀猥褻｜網傳帖文長靴女憶被淋腥臭液　與可疑男拉扯手指骨折

警方昨日（15日）拘捕一名26歲青年，涉嫌在港鐵尖沙咀站及附近商場搭扶手電梯時，從後向女性腿部淋潑不明白色透明液體；其中10月初更與其中一名受害人拉扯，導致其右手手指嚴重受傷。



Threads曾流傳3段「專吼長靴女」的帖文，全部女事主腳部均被噴含腥臭味的不明液體，呈透明水狀或反光，乾涸後黏住。其中一人憶述本月初膝蓋內側被噴液後與對方拉扯，最終該男子掙脫逃去；其手指骨折重創瘀黑，需花數個月治療，坦言「心力交瘁」。



Threads曾流傳多段帖文，其中本月初，一名女子稱在尖沙咀站被一名男子噴不明液體於腳部，與對方拉扯時弄傷手指，需轉介骨科做手術。（Threads 圖片)

據本月初的帖文所述，10月2日下午2時許，女事主在港鐵尖沙咀站搭扶手電梯由月台上大堂，當時穿着長靴，膝蓋內側突然被噴不明液體。由於前面沒有人，她立即轉頭查看，發現一名戴眼鏡的年輕男子，其左手用手提電話機打機，右手放於手機下面，「收埋緊一枝（支）內有液體嘅透明樽仔」。

事出突然，女事主捉住對方衣衫登上大堂，期間被對方咒罵，雙方一度拉扯，惟事主大叫但無人理會，最後對方掙脫且跳閘逃去，「一甩手個下係覺得超無助」。她事後查看，發現腳部沾上的液體係傳出腥臭味，「乾咗表面明顯黏住同有小小反光。」

事主手指彎曲瘀腫，當晚以為普通扭傷，睇跌打及覆診後；10月6日在私家醫院照X光，證實骨折，「醫生話要打全身麻醉打鋼針，手術費用7-8萬，再加2-3個月先可以治療，唉」。事主因而心力交瘁，呼籲其他人留意。

Threads曾流傳多段帖文，其中本月初，一名女子稱在尖沙咀站被一名男子噴不明液體於腳部，與對方拉扯時弄傷手指，需轉介骨科做手術。（Threads 圖片)

文中續指，事後她接獲訊息，才得悉有人曾於今年1月遇上同樣事件，且事主同樣穿著長靴，無論地點、疑犯特徵、手法均如出一轍。其中年初有女子發文，指1月26日下午約3時，在尖沙咀站內同樣搭乘由下而上的扶手電梯，「突然感覺到小腿有啲水滴咗落嚟！我當時冇見到任何可疑人士或具體動作！」有關液體呈透明水狀、傳出刺鼻臭味。

而在1月23日，有人發文指在尖沙咀iSQUARE扶手電梯遇上同類事件，「突然feel到對腳被人噴咗啲嘢‥‥‥淨係覺得好污糟同有啲腥臭味」，當時有一名男子站於其後方，但未能確定是否他所為。

警方其後搜查被捕人的住所，並檢獲其犯案時所穿著的衣物。（王譯揚攝）

警方早前在記者會上透露，今年10月12日接獲一名女受害人報案求助，指10月2日乘搭尖沙咀港鐵站的扶手電梯期間，小腿被一名男子從後淋潑不明的白色透明液體。受害人隨即質問該名男子，對方企圖逃去，雙方因而發生拉扯，並在拉扯期間，受害人右手手指嚴重受傷，該名男子隨即逃去。

油尖警區情報組網絡巡邏後，發現有其他女性受害人有相似遭遇，隨即主動聯絡該兩名受害人，揭發疑犯於今年1月以相同手法犯案，昨日（15日）拘捕一名26歲男子，他報稱任職資訊科技技術員。消息指，被捕人專門尾隨年輕女士，物色穿短裙及長靴衣著的女子；相關不明液體有待化驗。

油尖警區情報組刑事調查隊第六隊督察歐陽樂澄（左）及督察蘇倩怡（右）交代案件。（王譯揚攝）

警方重申，「猥褻侵犯」屬嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。