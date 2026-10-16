土瓜灣一大廈4單位連環遇竊　警拘兩漢揭另涉5案　總損失達$170萬

土瓜灣農圃道18號一住宅大廈，有4個住宅單位前日（14日）遭連環爆竊，損失現金、名錶及信用卡等總值約10萬元的財物。當中，有被盜信用卡其後遭人進行未經授權網上交易，涉款約3萬元。警方經調查後，拘捕一名涉嫌落手爆竊的內地男賊，以及接贓的本地男子，更揭發他們涉及另外5宗同類案件。9宗案件的總損失高達約170萬元。



警方偵破9宗發生在九龍城區和長沙灣區的爆竊案，拘捕兩名男子，起回現金、手錶及信用卡等證物。（王譯揚攝）

九龍城警區重案組接手調查前日農圃道18號的4宗連環爆竊案後，翻查閉路電視、包括「銳眼計劃」下安裝的鏡頭，並經情報分析，鎖定兩名疑犯。調查發現，一名相信是非法入境的內地男子，趁住戶深夜熟睡時，經廚房窗或露台門潛入單位搜掠，得手後將偷來的信用卡交予另一名本地男子，用作網上欺詐交易。

警方偵破9宗發生在九龍城區和長沙灣區的爆竊案，拘捕兩名男子，起回現金及信用卡等證物。（王譯揚攝）

九龍城警區重案組高級督察曾嘉俊指出，警方深入調查後更發現，九龍城窩打老道及長沙灣延坪道於今年7月至10月期間，發生另外5宗私人住宅爆竊案，犯案手法均與農圃道18號的案件相似，故警方相信該批案件亦與相同的兩名疑犯有關。該5宗案件中的失物包括現金、珠寶首飾及手袋等，總值約160萬元。

警方偵破9宗發生在九龍城區和長沙灣區的爆竊案，拘捕兩名男子，檢獲大批證物，包括交易收據。（王譯揚攝）

九龍城警區刑事部於昨日（15日），分別在深水埗區及尖沙咀區採取拘捕行動，以涉嫌「入屋犯法罪」及「非法入境」罪拘捕一名54歲內地男子，另以涉嫌「處理贓物」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名34歲本地男子。兩人均報稱無業，正被警方扣查。

警方偵破9宗發生在九龍城區和長沙灣區的爆竊案，拘捕兩名男子，檢獲手套、繩索和疑犯犯案時穿著的衣物等證物。（王譯揚攝）

行動中，警方起回屬於其中一名事主的名貴手錶，以及被捕人犯案時穿著的衣物和鞋，並檢獲一部信用卡機、兩張信用終端卡及5張交易收據等證物。初步調查顯示，被捕人利用該部信用卡機進行海外網上信用卡交易，直接透過受害人的信用卡盜取金錢。另外，警方亦搜獲手套、繩索等物品，相信與案有關。曾嘉俊稱，警方會繼續追查失物下落及是否有其他人涉案，不排除有更多人被捕。

警方偵破9宗發生在九龍城區和長沙灣區的爆竊案，拘捕兩名男子，檢獲信用卡終端機等證物。（王譯揚攝）

警方呼籲市民加強家居防盜，鎖好門窗，尤其是廚房窗同露台門，並考慮加裝防盜警鐘及閉路電視。另外，如果懷疑信用卡資料被盜用，並用於未經授權的交易，應該立即鎖卡並通知銀行跟進。如發現任何可疑情況，應致電警方求助。

警方偵破9宗發生在九龍城區和長沙灣區的爆竊案，拘捕兩名男子，九龍城警區重案組高級督察曾嘉俊交代案情。（王譯揚攝）

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第11條，一經定罪，最高可被判處監禁14年，警方呼籲市民切勿以身試法。