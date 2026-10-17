尖沙咀MMA｜疑涉黑幫同門內訌　消息稱反黑組接手　拘兩新義安男

尖沙咀鬧市昨日（16日）上演街頭「MMA」，網傳多段短片顯示，有至少5名男子在加連威老道街頭激烈互毆，近身肉搏扭作一團。雙方拳來腳往，有人躍起再凌空出拳，有人互相拉扯推撞，現場一片混亂。當中有人手持武器還擊，後方有兩名女子調停大叫：「喂！喂！」。消息稱，懷疑事件涉及黑幫同門內訌。



據了解，昨日（16日）傍晚6時許，有途人目擊多名男女在尖沙咀加連威老道34至36號外打鬥，原因不明，於是報警。警方到場調查後，涉案者已離開，人員其後於上址發現一個紅白藍袋，內藏有一把開山刀及一條藤條。案件由油尖警區反黑組第一隊跟進，消息指探員經調查後，以打鬥罪拘捕兩名男子，他們分別32歲姓符及36歲姓李，同有黑幫「新義安」背景。警方仍在追緝其餘涉案者。



大部份人你追我逐離開後，剩下少數人留在現場，當中一名白衣男子頭臉披血，不停爆粗「X你老X」，揚言召集人馬「斬佢老X臭X」，同行女伴則向敵對勢力大叫「咪X過嚟」。（網上影片截圖）

事發影片顯示，大部份人你追我逐離開後，剩下少數人留在現場，當中一名白衣男子血流披面，不停爆粗「X你老X」，揚言召集人馬「斬佢老X臭X」，同行女伴則向敵對勢力大叫「咪X過嚟」。另一名黑衣男走近一輛私家車的司機門位，其時司機位門打開，黑衣男未有停手，不斷向坐在司機位的人揮拳，期間更用手踭位狂批對方頭部，白衣男不理會傷勢，上前加入戰場。

隨後多名男子返回現場，部份人更持棍，相信是私家車司機的同黨，白衣男負傷和同伴立即離開，私家車司機立即關上車門。惟獨是另一名黑褸男子仍在「戀戰」，仍然怒踢私家車車門，其他人見狀立即上前圍毆，將黑褸男打到倒地，甚至持棍狠扑，逞兇後眾人立即逃離現場，包括有人登上該輛私家車駛走，事件吸引大批途人及路旁車輛注意。

警方表示，於昨日（16日）傍晚6時34分接獲報案，指尖沙咀加連威老道34號對開有人打鬥，據報現場涉及約10名男子，有人受傷流血；亦有人手持木棍，並有一輛私家車牽涉在內。大批警員接報趕抵現場調查，惟涉事者已四散逃離，經搜查後未有發現。警方將案件列作「在公眾地方打鬥」。

▼其中一段長近2分鐘影片▼



▼其他影片從不同角度拍攝▼

