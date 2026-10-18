有片｜屯門男疑掟煙頭遇截衝出馬路逃　食環喝止：唔好走企喺度！

網上今日流傳一段食環署人員執法，遇截人士拔足而逃的短片。影片只有短短11秒鐘，只見一名身穿黑衣的男子，在相信是屯門NOVOLAND對開街頭，遇到身穿制服的食環署人員截查。期間，該名黑衣男突然拔腿狂奔，並衝出馬路逃遁，食環署人員一度從後追出，並大聲喝令「唔好走企喺度！」最終，男子成功逃至對面馬路，期間幸未有車輛駛至，並未造成危險場面。



影片至此結束，暫時未能確認該名男子最終有否被截獲，亦未清楚事件發生的確切時間。上載片段的網民在留言中指出，該名男子「食煙之後掉煙頭，即時俾食環署捉到，好激動話冇垃圾桶，跟著就...」

有網民心水清，直言「影曬相上曬網，唔驚搵唔到，罰得仲重」、「通街都係高清銳眼，睇你飛去邊？」又有人認為「（黑衣男）個相很易辨認」。

《香港01》正向警方及食環署查詢上述事件。

黑衣男突然衝出馬路逃走，食環署人員尾隨喝止。（網片截圖)

將煙頭隨地拋棄、或掟煙頭落地等行為，屬於亂拋垃圾，根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，會被定額罰款港幣3,000元。

至於阻礙公職人員執法，根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第23條「抗拒或阻礙公職人員或其他依法執行公務的人」，最高可處罰款港幣1,000元及監禁6個月。