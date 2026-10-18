元朗村屋淪毒品倉　警拘巴裔夫婦檢逾$2200萬貨　搜屋揭2幼童在場

警方昨日（17日）於元朗展開反毒品行動，成功破獲一個村屋毒品儲存倉，起獲大批毒品，包括可卡因、氯胺酮（俗稱K仔）及冰毒，總市值逾2,200萬元。行動中，人員拘捕一對非華裔夫婦涉嫌「販毒」，搜屋時兩人的一對年幼子女亦在場。被捕人將於周二（20日）在屯門裁判法院提堂。



據了解，夫婦二人均為巴基斯坦裔，已租住涉事村屋單位約6個月，疑收取約3,000元報酬販毒。

警方成功破獲元朗一個村屋毒品儲存倉，起獲大批毒品，包括可卡因、氯胺酮（俗稱K仔）及冰毒，總市值逾2,200萬元。（林振華攝）

新界南總區反三合會行動組高級督察林高進交代案情時稱，警方經過深入調查，鎖定一間位於元朗大樹下西路的村屋，懷疑被用作毒品儲存倉庫。昨日下午，人員趁一名38歲非華裔男子駕駛電單車離開該村屋時上前截查，並在其電單車座位下，尋獲兩個裝有515克氯胺酮的透明膠袋，隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪將他拘捕。

其後，人員將被捕男子押返上述村屋搜查。當時屋內有其27歲非華裔妻子，以及兩名年幼子女。搜查期間，人員在客廳電視機後方，起獲25包合共10.2公斤的氯胺酮；再於睡房衣櫃內，搜出8包合共29.9公斤可卡因，以及1包47克冰毒。

同時，人員亦檢獲1.5萬元現金，懷疑為犯罪得益、以及大批毒品分裝工具，包括電子磅、過百個透明膠袋及封口機。該名非華裔妻子同涉販毒被捕，兩人各被暫控一項「販運危險藥物」罪，將於周二（20日）在屯門裁判法院提堂。

林高進表示，案中檢獲的毒品數量龐大且種類多樣，涉案單位同時藏有可卡因、氯胺酮及冰毒，相信被用作分裝及分發毒品的據點。另外，販毒集團利用面積僅約200呎、外表與一般民居無異的村屋作掩護。該村屋鄰近其他民居，販毒集團企圖利用市民對日常居住環境的鬆懈，將分裝及分發毒品行為隱藏於社區之中。

警方重申，根據《危險藥物條例》，販運毒品屬極嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬港元。警方呼籲市民切勿因一時貪念或「搵快錢」而參與毒品交易。打擊毒品一直是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續以情報主導方式，全力追查毒品來源及打擊販毒網絡，維護社區治安。