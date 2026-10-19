有片｜荃灣男疑吸煙遇查　掙脫衝出馬路再撞消防車輛　網民：大癲

今日（19日）社交平台流傳一段驚險的影片，事發於荃灣永順街社區大樓對開，一名身穿黑衫的男子、與一名身穿制服的執法人員，在馬路中心拉扯糾纏。期間，黑衫男情緒激動極力抵抗，最終掙脫執法人員並迅速跑走。豈料跑出幾步，即撞向一輛途經的消防處車輛。所幸消防車輛緊急煞停，未有撞倒黑衫男。其時，兩名身穿制服的消防人員即落車截停黑衫男，並將他帶返路邊。事件引來網民瘋傳，直呼「大癲」、「食支煙搞到咁大件事」。



黑衫男子疑與控煙辦人員在馬路中心拉扯糾纏。

上載片段的網民表示，事發地點是荃灣，懷疑該名黑衫男子違規吸煙，被執法人法捉到，於是衝出馬路，「差啲撞埋消防車」。片主更形容事件「大癲」。

今次已是連續兩日疑有人因吸煙問題，疑衝出馬路逃避執法人員截查事件。食環署昨日（18日）表示，昨晨食環署一名高級管工於屯門欣寶路一帶執勤時，發現一名男子隨地拋棄煙蒂，涉嫌違反《公眾地方潔淨及阻礙條例》，遂擬向涉案人士發出定額罰款通知書；期間，該名男子拒絕合作並逃離現場。食環署會就事件尋求警方協助，以完成調查及執法工作。

兩名身穿制服的消防人員隨即落車截停黑衫男。

根據《2025年控煙法例（修訂）條例》，任何人士在法定禁煙區吸煙，衞生署控煙酒督察會即時票控而不予事先警告。違例者將定額罰款3000元。

而法定禁煙區擴大至幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所及健康中心的專用出入口3米範圍內的公眾地方。

另外，排隊時亦禁止吸煙，包括禁止在指定登上交通工具地點輪候公共交通工具時、在指定登上交通工具地點的劃定範圍內逗留時，以及輪候進入指定處所或在指定處所內輪候時吸煙。