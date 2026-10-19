騙徒設假網店低價賣大閘蟹　誘先付款後收貨　警半月接500宗騙案

隨着大閘蟹當造季節臨近，不少市民會計劃購買應節，但有騙徒則利用大閘蟹進行詐騙。警方今日（19日）在Facebook專頁「守網者」稱，今年10月首半個月，共接獲逾500宗網上購物騙案，當中有涉及大閘蟹騙案，而每宗案件損失金額均約數百港元，合共損失約1萬元。



警方稱，騙徒會在「假網店專頁」張貼售賣大閘蟹的帖文，以折扣或低價吸引買家。當受害人表示有興趣時，騙徒便會提供收款帳戶，多為個人名義的收款戶口，要求轉賬。惟受害人付款後，對方隨即失去聯絡。



警方呼籲市民要認清假專頁。（facebook／守網者）

警方教授市民防騙「四招」。第一，市民要認清假專頁，包括留意專頁建立日期，因新成立專頁風險高、要檢查追蹤人數及非本地帳戶「假粉絲」、及核對聯絡電話及網址，是否與官方APP或網站公布的資料相同；第二，市民應光顧可靠商戶，盡量選擇相熟、商譽良好的商戶，或親身到實體門市選購。

第三，是切急於轉賬看到低價優惠時保持冷靜，先核實賣家身份，切勿輕易轉賬，特別是用個人帳戶收款的可疑賣家。最後市民應善用防騙工具，如有懷疑，用「防騙視伏APP」輸入網址、賣家名稱、收款帳戶號碼或電話等，評估詐騙風險。