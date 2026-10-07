網傳七折歎陶源酒家大閘蟹放題　富臨集團澄清非屬實　已報警處理

最近有網上社交平台專頁涉偽冒陶源酒家推銷大閘蟹放題，該虛假廣告以「Klook X 陶源酒家大閘蟹放題」名義，並以「限時7折」、每位只需308元作招徠，吸引顧客點入有關連結後轉接至WhatsApp帳號對話，被要求提供個人資料、信用卡資料及支付款項。據了解，有多人不慎中招，涉及金額由數百元至數千元不等。富臨集團近日接獲大批顧客反映，今日（7日）發聲明澄清有關廣告絕非屬實，已報警處理，並提醒消費者提高警覺。



富臨集團發聲明提醒消費者慎防假冒陶源酒家名義之虛假推廣。(富臨集團提供)

據了解，最近有網上社交平台專頁偽冒陶源酒家發帖文，以「Klook X 陶源酒家大閘蟹放題」名義，並以「限時7折」、每位只需308元作招徠，作出虛假推廣。從網上流傳的虛假廣告圖中可見，不僅標示了「陶源酒家」之名，底部亦列出陶源酒家位於尖沙咀分店的地址。

圖示為涉偽冒陶源酒家推銷大閘蟹任食放題的虛假廣告。（網上圖片）

據知，有多名市民不虞有詐，點入該專頁的連結，並被轉至另一個WhatsApp帳戶介面支付款項，且被要求提供個人資料及信用卡等資料。該些市民付款後分別向富臨集團或旗下陶源酒家查詢，始知被騙，每宗涉及金額由數百元至數千元不等。富臨集團亦已報警處理。

富臨集團今日（7日）發出聲明，指近日接獲多名顧客反映，知悉有關虛假推廣情況，集團澄清涉事的推廣，並非由該集團或陶源酒家推出，相關網頁、專頁及帳號亦非該集團渠道，亦未獲授權接受訂座或收取任何款項。