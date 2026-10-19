屯門疑掟煙頭男避食環截查衝出馬路逃走　警查天眼菁田邨拘47歲漢

昨日（19日）網上今日流傳一段影片，顯示一名黑衣男子在屯門 NOVO LAND 對開，遇食環署人員截查時，突然衝出馬路逃跑。食環署人員一度追出大聲喝令停步，但最終男子成功逃脫。



警方表示，屯門警區刑事調查隊留意到網上流傳一段短片後，今日（19日）於屯門菁田邨拘捕該名47歲男子，涉嫌阻礙公職人員執行職務。他現正被扣留調查。案件由屯門警區刑事調查隊第七隊跟進。



黑衣男突然衝出馬路逃走，食環署人員尾隨喝止。（網片截圖)

警方留意到網上流傳一段短片，顯示食環署人員昨日（18日）於屯門欣寶路8號一商場對開執行職務期間，懷疑一名男子表現不合作，涉嫌阻礙人員執法。該名男子其後逃去。

屯門警區刑事調查隊第七隊人員其後接獲食環署人員報案，並經進一步調查及翻查「銳眼計劃」下的閉路電視片段，今日下午 5時30分於屯門菁田邨拘捕該名47歲本地男子，涉嫌阻礙公職人員執行職務。他現正被扣留調查。案件由屯門警區刑事調查隊第七隊跟進。

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食環署早前回覆《香港01》指，昨日（18日）上午，食環署一名高級管工於屯門欣寶路一帶執勤時，發現一名男子隨地拋棄煙蒂，涉嫌違反《公眾地方潔淨及阻礙條例》，遂擬向涉案人士發出定額罰款通知書；期間，該名男子拒絕合作並逃離現場。食環署會就事件尋求警方協助，以完成調查及執法工作。

將煙頭隨地拋棄、或掟煙頭落地等行為，屬於亂拋垃圾，根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》，會被定額罰款港幣3,000元。

至於阻礙公職人員執法，根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第23條「抗拒或阻礙公職人員或其他依法執行公務的人」，最高可處罰款港幣1,000元及監禁6個月。