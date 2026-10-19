文化中心火｜機電署：傷者非註冊電工　疑誤觸固定電力裝置帶電位

尖沙咀文化中心今日（19日）早上發生火警，一名29歲姓周女工在拆卸舞台期間，懷疑配電箱短路，引起的火花使其面部及雙手三級程度燒傷；而消防處初步調查則指，女事主疑因觸電意外而受傷，具體肇因仍待查。據悉，傷者現正留院深切治療部。警方將案件列作工業意外處理。



機電工程署指，署方得悉事故後已即時派員到場調查，現有資料顯示，傷者不是註冊電業工程人員。署方初步懷疑傷者在進行電力工作期間，誤觸固定電力裝置的帶電部分，因而導致短路和搶火。機電署已向裝置擁有人發出改善通知書，並就是否有人違反《電力條例》展開調查。



救護員為傷者面部及頭部鋪上敷料。（馬耀文攝）

機電署表示，根據初步調查所得，舞台租用人所僱用的註冊電業承辦商，正進行拆除舞台固定電力裝置的工作，初步懷疑傷者在進行電力工作期間，誤觸固定電力裝置的帶電部分，因而導致短路和搶火。

機電署指出，進行電力工作須由註冊電業承辦商及註冊電業工程人員進行，但據現有資料顯示，傷者不是註冊電業工程人員。

署方續指，涉事的固定電力裝置經已受損，署方也截停其供電，及向固定電力裝置的擁有人發出改善通知書，要求他聘請註冊電業承辦商檢查及維修該電力裝置。機電署正就是否有人違反《電力條例》展開調查和按結果採取執法行動。

康樂及文化事務署回覆指，今日（19日）上午，一個租用藝團的外判員工，在香港文化中心大劇院後台進行舞台裝置拆卸工作時觸電受傷，隨即送往醫院治理。香港文化中心的運作不受影響。康樂及文化事務署、機電工程署及勞工處正跟進調查事件。



消防人員正調查意外起因。（馬耀文攝）

尖沙咀文化中心今早（19日）發生火警，消防員到場時一度須開喉戒備，其時火勢已經熄滅。據了解該名姓周女傷者（29歲），為舞台拆卸工，受僱在文化中心進行舞台拆卸工作。事發於上午11時19分左右，當時周女在文化中心後台進行舞台拆卸工作，期間傷者疑拆卸配電箱時，突然引起火花，導致其面部及雙手三級程度燒傷。傷者由救護車送往伊利沙伯醫院治理，救護員初步為其面部及頭部鋪上敷料。據悉，她現正留院深切治療部。

消息稱，初步懷疑配電箱的高壓電力開關出現短路，疑因此引發火警。警方調查後認為案件暫沒可疑，案件將交由勞工處進一步調查。

消防處回覆指，消防於上午11時23分接報，並於3分鐘後到達現場，發現火勢已經熄滅，消防人員遂開喉戒備。經調查後，一名女職員因發生觸電意外而受傷，傷者由救護人員即場進行初步護理並送院治理。勞工處指，已知悉事件並已展開調查。

消防到場撲救，約15分鐘將火救熄。（馬耀文攝）

《香港01》電話訪問皮膚科專科醫生史泰祖，以了解燒傷及電傷的分別與情況等。他提醒若市民不慎遭電燒傷，應立即遠離及切斷電源，並盡快尋求醫護人員協助。如目擊他人被電傷，應先審視案發地點的危險性，再用絕緣體將傷者或電源移開，在安全情況下查看傷者的意識、呼吸及脈搏，並安排送院就醫。醫護人員初步會用無菌紗布等敷料輕輕覆蓋創面，以防止傷口感染。