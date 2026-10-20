筲箕灣MMA｜排隊爆衝突推撞揮拳潑奶茶　警拘兩男涉公眾地方打鬥

筲箕灣巴士總站昨日（19日）發生多人打鬥事件。網上片段顯示一輛城巴正停靠在筲箕灣巴士總站上客，多名中年男女在隊頭爆發衝突，繼而互相推撞及揮拳捶打，期間有人粗口橫飛，現場一片混亂。城巴前線職員隨即尋求警方協助，雖然涉事乘客一度向警員表示和解，惟警方經深入調查後，仍以涉嫌「在公眾地方打鬥」拘捕兩名涉案男子。



事發時一輛城巴正停靠筲箕灣巴士總站上客，約8名中年男女爆發爭執，繼而互相推撞及揮拳捶打。（車cam L（香港群組）影片截圖）

昨日（19日）上午10時23分，警方接獲一巴士司機報案，指有人在筲箕灣巴士總站爭執。人員接報到場，經初步調查，相信兩名男子曾因排隊問題爭執，其間雙方情緒激動。

人員經進一步調查後，相信二人曾互相徒手襲擊對方。人員其後在愛東商場拘捕68歲姓蘇男子及在黃埔花園拘捕50歲姓陳男子，涉嫌「在公眾地方打鬥」，他們現正被扣留調查。案件交由東區警區刑事調查隊第六隊跟進。事件中沒有人受傷。

事發時一輛城巴正停靠筲箕灣巴士總站上客，約8名中年男女爆發爭執，繼而互相推撞及揮拳捶打。（車cam L（香港群組）影片截圖）

事發時一輛城巴正停靠筲箕灣巴士總站上客，約8名中年男女爆發爭執，繼而互相推撞及揮拳捶打。（車cam L（香港群組）影片截圖）

涉事巴士為城巴9號線來往筲箕灣及石澳，途經歌連臣角道、鶴咀等地。

城巴表示，周一（10月19日）上午約10時，於城巴筲箕灣巴士總站候車處，數名乘客懷疑在排隊期間發生爭執。城巴前線職員隨即尋求警方協助，乘客在警方到場後表示和解。重陽節假期期間，城巴已在各主要巴士站加派前線人員維持秩序，並密切留意需求以加密班次，包括筲箕灣巴士總站，各巴士站服務大致運作正常。

根據香港法例第245章《公安條例》第39條「在公眾地方打鬥」罪，一經循簡易程序定罪，最高可被判處第2級罰款（現為5,000港元）及監禁12個月。