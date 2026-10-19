筲箕灣MMA有片｜兩家庭等車　疑打尖爆衝突　潑奶茶爆粗互推

筲箕灣今早（19日）有多人爭執打架。社交平台流傳爭執過程的片段，顯示事發時一輛城巴正停靠在筲箕灣巴士總站上客，片中多名中年男女在隊頭爆發衝突，繼而互相推撞及揮拳捶打，期間有人粗口橫飛高呼：「X你老X！」亦有人試圖勸架，大喊：「唔好打交呀！」現場一片混亂。

由於雙方在隊頭爆發衝突，多名正等待上車的市民被突如其來的混戰，嚇至緊貼巴士站圍欄避險。城巴司機見狀亦十分無奈，未有即時開車，靜待現場秩序恢復。



現場有巴士職員表示，涉事兩幫人當時正排隊候車，期間懷疑有人涉嫌「打尖」引發不滿。雙方爆發激烈口角，其中一人突情緒激動，企圖以奶茶潑向對方，但對方及時閃避，奶茶隨即倒瀉落地。兩幫人的同行親友在旁吶喊助威。其後有人報警求助，警員持盾到場，並帶走兩幫人。

影片引起網民熱議，不少網民調侃香港「無處不MMA」、「又打交，日日睇打交」，更有人揶揄為「MMA之都」。有網民留意到城巴車身貼有預防腳部勞損的廣告，笑言：「用手好啦、唔止腳部勞損呀！依家全身勞損！」

事發時一輛城巴正停靠筲箕灣巴士總站上客，約8名中年男女爆發爭執，繼而互相推撞及揮拳捶打。（車cam L（香港群組）影片截圖）

事發時一輛城巴正停靠筲箕灣巴士總站上客，約8名中年男女爆發爭執，繼而互相推撞及揮拳捶打。（車cam L（香港群組）影片截圖）

事發時一輛城巴正停靠筲箕灣巴士總站上客，約8名中年男女爆發爭執，繼而互相推撞及揮拳捶打。（車cam L（香港群組）影片截圖）

涉事巴士為城巴9號線來往筲箕灣及石澳，途經歌連臣角道、鶴咀等地。

警方表示，今日（19日）早上10時23分接報，指有10多人在筲箕灣巴士總站打鬥，案件列作糾紛處理。

根據香港法例第245章《公安條例》第39條「在公眾地方打鬥」罪，一經循簡易程序定罪，最高可被判處第2級罰款（現為5,000港元）及監禁12個月。