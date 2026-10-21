西灣河後巷童黨欺凌｜13歲少年遭狂踢掌摑　4男落網年齡13至17歲

早前網上流傳一段後巷集體欺凌的影片，顯示現場有4名男子及一名少年身處一條後巷，少年遭狂踢和連環掌摑，其中有人向少年警告「你要記住呀，我先係你大佬」，同時爆粗威脅，影片來各界關注。



警方表示，留意到網上流傳的一段影片，顯示有一名男童前日（19日）大約凌晨3時在西灣河一條後巷內，懷疑被4名男童用手襲擊。東區警區隨即主動展開深入調查，並於昨日（20日）拘捕4名本地男童，年齡介乎13至17歲，涉嫌「煽惑他人成為非法社團成員」及「襲擊致造成身體傷害」，所有被捕人現時被扣留調查，案件交由東區警區反三合會行動組跟進調查。



據了解，傷者只有13歲，在事件中受輕傷，卻拒絕送院。

黑衣男連續掌摑少年。（車cam L（香港群組）影片截圖）

片中可見，少年與一名黑衣男子已經拳來腳往，其後有人突粗口大罵：「係咪唔X得呀？」黑衣男子繼續與少年對打，並多次起腳踢向少年，少年一度還腳反抗，之後兩人一度分開。但此時另一名戴鴨舌帽的男子突然衝向少年，一邊爆粗說「X你老X」一邊將他猛力推倒在地，並上前拍打其頭部，期間該名少年說：「我無玩。」

隨後，鴨舌帽男示意最初施襲的黑衣男子再次上前，該黑衣男隨後用右手掌摑少年左邊面3下，之後少年忍不住抬手阻擋，黑衣男再用左手連續掌摑少年右邊面3下後停手。鴨舌帽男向少年警告：「你要記住呀，我先係你大佬！」並爆粗威脅，隨後與同黨逕自離開現場，僅留下少年及黑衣男子在場。

片主形容「家法侍候」，但影片引起網民熱議，有不少網民呼籲片主應立即報警，亦有人笑指：「死靚仔扮大佬笑到碌地」、「得啖笑，膽又無扮X晒大哥睇片多上X咗腦」。