一周50宗投資騙案涉$3000萬　六旬婦放租遇「投資專家」失$450萬

警方今日（21日）在Facebook專頁「守網者」透露，在過去一周接獲逾50宗投資騙案，總損失金額逾$3,000萬元。其中，一名六旬退休婦在買賣房屋平台，結識及誤信所謂「投資專家」，先後分20次到實體店購買泰達幣，其後再轉賬至騙徒的電子錢包，購買以太幣作投資。最終損失達450萬元。



一名六旬退休婦在買賣房屋平台，結識及誤信所謂「投資專家」先後分20次到實體店購買泰達幣，其後再轉賬至騙徒的電子錢包購買以太幣作投資。最終損失達450萬元。( fb/CyberDefender 守網者）

帖文透露，一名六旬退休婦透過買賣房屋平台，認識一名假扮租客的騙徒。傾談期間，「租客」突然變身自稱為「投資專家」，訛稱投資加密貨幣回報高，並發送假網站連結，引誘事主進入虛擬貨幣投資網站，展示「高回報」投資成果，誘使事主投資。

事主信以為真，按騙徒指示，先後分20次去實體加密貨幣找換店購買泰達幣，再轉賬去騙徒提供的電子錢包購買以太幣作投資。事主初時曾成功提現，不虞有詐，繼續加碼投資。其後想再提現時，騙徒要求事主繳付市值約700萬元的泰達幣作為巨額稅款，事主方如夢初醒，驚覺受騙，最終損失逾450萬港元。

警方提醒市民，若對方由租樓轉講投資，請即提高警覺，切勿輕信「投資專家」口中「高回報」、「低風險」的誘餌。切勿點擊來歷不明的連結，及要求轉帳至個人帳戶/不明公司帳戶作投資額度，立即提高警覺。

另外，提現時被要求先繳稅、保證金或手續費，極有可能是騙局。市民亦要小心社交平台上的假冒「投資專家/公司」 專頁或者廣告。但凡主動 DM / WhatsApp 聯絡你的「專家」，極有可能是假冒身份。

如有懷疑可以到證監會網站查證，包括虛擬資產交易平台名單、持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊；亦可下載「防騙視伏App」查證。