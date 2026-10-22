黃大仙沙田坳道長裙女爬樹　離地數米高險象環生　途人圍觀｜有片

Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」昨日（21日）流傳一段影片，長約一分鐘，沒有交代到事發日期和時間，相信現場是沙田坳道一處山坡近東華三院黃大仙醫院，路邊設有金屬鐵欄，護欄後方種植多棵樹木及灌木，附近有住宅樓宇。一名身穿長裙的女子攀上路邊大樹，身處離地數米高的位置，雙手攀附樹枝，雙腳則踩在樹幹及分枝上，未有顧及自身安全及衣着情況，姿勢相當驚險，一旦失去平衡墮下，有機會撞及樹幹、護欄或地面，造成嚴重傷害。



拍攝者身處馬路另一邊，可見數名途人在路旁停下觀看，馬路上不時有車輛駛過，長裙女持續停留於樹上，曾調整身體姿勢，其間她遇到已折斷樹枝，造成阻礙，於是拾起拋到另一邊，她繼續爬落去，樹椏懷疑掛有其個人物件。暫未知該女子爬樹原因，影片結束前未見其受傷，或成功返回安全位置。



影片引來許多網民討論，「搵命博」、「好似上得唔落得」、「着裙爬樹？」

一名身穿長裙的女子攀上路邊大樹，身處離地數米高的位置，雙手攀附樹枝，雙腳則踩在樹幹及分枝上，姿勢相當驚險。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

根據香港法例第132章附屬法例BC《遊樂場地規例》第8(b)條，任何人不得在受規例管轄的公眾遊樂場地內，攀爬樹木、圍牆、柵欄、欄杆、柱子或其他設施。違反有關規定，根據同一規例第30(1)條，一經定罪，最高可被判處第1級罰款，即2,000港元，以及監禁14日。此外，《遊樂場地規例》第10(b)條亦禁止任何人在相關場地內損壞樹木、灌木或植物的任何部分，違例者同樣可能面對上述刑罰。

長裙女持續停留於樹上，曾調整身體姿勢，其間她遇到已折斷樹枝，造成阻礙。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

不過，相關條文適用於法例訂明的公眾遊樂場地，並非涵蓋全港所有路邊樹木。沙田坳道近黃大仙醫院路段屬於路旁斜坡及公共行車道旁綠化帶，並非康文署轄下之公眾遊樂場地，故不適用於《遊樂場地規例》，雖然未必以《遊樂場地規例》入罪，但攀爬期間折斷樹枝、損毀樹木，可能涉及《刑事罪行條例》第200章第60條的「刑事毀壞罪」，最高可判監禁10年。

長裙女拾起已折斷樹枝，拋到另一邊。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

她繼續向下攀爬。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）