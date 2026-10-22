觀塘工廈電話詐騙中心正處籌備階段　運作前被警搗破7人被捕

警方昨日（21日）在觀塘區展開執法行動，搗破一個本地電話詐騙中心，以「串謀詐騙」罪拘捕4男3女，年齡介乎40至67歲，涉嫌假冒官員及執法人員行騙。警方指，涉案集團正處於籌備運作階段，在成功運作前已被警方及時瓦解。



警方以「串謀詐騙」罪拘捕4男3女。（王譯揚攝）

警方指，觀塘警區刑事部經過深入調查與情報分析，鎖定區內一個工業大廈單位，並於昨日（10月21日）上午採取突擊搜查。行動之中，警方在單位內發現4男2女本地人士，經過調查後，警方在單位內檢獲多部手提電話、電話卡以及多張他人的銀行卡，並發現有假冒官員的講稿，於是將他們拘捕。6人年齡介乎40至67歲，涉嫌串謀詐騙被捕。警方其後再拘捕一名46歲本地的女主腦，部分被捕人士報稱無業，有人報稱任職運輸，現正被扣留調查。據悉，部分人有黑社會背景。

警方觀塘警區重案組督察張仲誠交代案件。（王譯揚攝）

調查所得，該集團在10月初開始招攬成員，並以短期租約的形式租用該單位。集團會購買電話卡致電受害人，自稱為執法人員，訛稱受害人干犯了嚴重的刑事罪行，並要求受害人將金錢轉至指定的戶口去證明自己的清白。調查顯示，該集團正處於一個籌備的階段，觀塘警區刑事部的人員即時採取行動，成功在中心運作之前將其搗破，並瓦解該犯罪集團，防止更多市民受騙。

警方拘捕7人涉嫌詐騙，部分被捕人是無業。（王譯揚攝）

警方觀塘警區重案組督察張仲誠提醒，市民若收到不知名人士來電，特別是來自海外自稱執法人員的電話，要提高警覺。執法人員是絕對不會要求任何人進行匯款、轉帳或者交收現金，甚至交出銀行密碼等私人資料去證明自身清白。

香港執法人員亦絕對不會要求市民簽署任何形式的保密協議。如果市民有懷疑，可以與家人或者朋友商量，也可以致電警方的防騙易熱線18222，或者下載警方的防騙視伏App，或者直接去就近警署向警員查詢。

警方強調串謀詐騙屬極嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年，市民切勿以身試法。